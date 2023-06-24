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Dünya

Wagner'in kurucusu Prigojin: Hiçbir Wagner savaşçısı teslim olmak niyetinde değil

Rus yönetimine karşı isyan başlatan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, "Biz vatanseveriz. Savaştık ve savaşıyoruz. Hiçbir Wagner savaşçısı kendisini suçlu görerek devlet başkanı veya FSB'nin talebiyle teslim olma niyetinde değil."dedi.

Ruslan Rehimov  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
Wagner'in kurucusu Prigojin: Hiçbir Wagner savaşçısı teslim olmak niyetinde değil

Moskova

Prigojin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Putin'in "vatana ihanet" hususunda tamamen yanıldığını söyledi.

Wagner üyelerinin "vatansever olduğunu ve her zaman vatan için savaştıklarını" iddia eden Prigojin, "Hiçbir Wagner savaşçısı kendisi suçlu görerek devlet başkanı veya FSB'nin talebiyle teslim olmak niyetinde değil. Çünkü biz Rusya'nın yolsuzluk, yalan ve bürokrasi içerisinde olmasını istemiyoruz." dedi.

Prigojin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Afrika'da savaştığımızda bize 'Afrika gerekli' dediler sonra Afrika'dan vazgeçtiler. Çünkü yardım için gelen tüm paraları çaldılar. 'Ukrayna'yla savaşıyoruz' dediler, gittik ve savaştık. Sonra görüldü ki tüm mühimmat, teçhizat ve savaşçılara verilecek para çalınıyor. İşte bugün için, birisinin Moskova'ya doğru gittiği gün için (parayı) saklıyorlardı. Sivillerin de hareket ettiği yoldaki konvoya uçak ve helikopterlerle saldırıyorlar. İsabet edemiyorlar ve sivilleri vuruyorlar. Rastgele vuruyorlar. Biz vatanseveriz. Bize karşı gelenler ise alçakların etrafında toplananlardır."

Putin, ulusa sesleniş konuşmasında, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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Wagner'in kurucusu Prigojin: Hiçbir Wagner savaşçısı teslim olmak niyetinde değil

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