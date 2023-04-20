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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşuyor
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Dünya

Viyana Merkez Mezarlığı’nda Galiçya şehitleri için Kur’an-ı Kerim okundu

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Merkez Mezarlığı’nda medfun Galiçya şehitleri arife gününde düzenlenen bir programda Kur’an-ı Kerim okunarak anıldı.

Aşkın Kıyağan  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Viyana Merkez Mezarlığı’nda Galiçya şehitleri için Kur’an-ı Kerim okundu Fotoğraf: Aşkın Kıyağan/AA

Viyana

Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliğinin (ATİB) düzenlediği etkinliğe Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun’un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükelçi Ceyhun, burada yaptığı konuşmada, Galiçya cephesinde çarpışan şehit Türk askerlerine ait kabirleri ziyaret etmek ve onlar için dua etmek üzere bir araya gelindiğini ifade etti.

Galiçya cephesinde artan çatışmalar ve salgın nedeniyle çok sayıda Türk askerinin tedavi edilmek üzere Avusturya ve Macaristan’a sevk edildiğini kaydeden Ceyhun, Viyana Merkez Mezarlığı’nda 131 şehidin kabirlerinin bulunduğunu dile getirdi.

Ceyhun, "Buradaki şehitlerimiz, Galiçya cephesinde çarpışan Şevki Yazman’ın anılarında belirttiği gibi, Türkiye’den trene binerken Galiçya’nın nerede olduğunu bilmediklerinden, 'Kumandanım Galiçya ne yana düşer' diyen temiz Anadolu çocuklarıdır. Onların hatırasını yaşatmak bizim boynumuzun borcudur." şeklinde konuştu.

Türkiye ve Avusturya’nın ortak geçmişini vurgulamak adına burada bir anıt mezar inşaatı için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Ceyhun, Türkiye’nin dünya genelinde 26 ülkede 58 şehitliğinin bulunduğuna dikkati çekti.

Ceyhun, "Biliyorsunuz Anadolu’da mezarlık ziyaretleri genellikle arife günü yapılır. Biz de aynı düşünce ile Viyana Merkez Mezarlığı’ndaki şehitlerimizi bugün ve bundan sonra her arife günü ziyaret etmeyi öngördük. Bunu bir gelenek haline getirerek sizlerle beraber bu geleneği de sürdürmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından şehitlerin ruhu için Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.

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