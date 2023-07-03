Dolar
26.08
Euro
28.43
Altın
1,914.34
ETH/USDT
1,959.50
BTC/USDT
30,610.00
BIST 100
5,976.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Vietnam, Çin'in tartışmalı Güney Çin Denizi haritası nedeniyle "Barbie" filmini yasakladı

Vietnam, Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'nde hak iddia etmek amacıyla kullandığı "dokuz kesik çizgili" haritasına görüntülerde yer verildiği gerekçesiyle "Barbie" adlı filmin ülkede gösterime girmesini yasakladı.

Can Efesoy  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Vietnam, Çin'in tartışmalı Güney Çin Denizi haritası nedeniyle "Barbie" filmini yasakladı

Ankara

The Business Times'ın Vietnam kamu yayın kuruluşu Tuoi Tre'ye dayandırdığı haberine göre, Sinema Dairesi Başkanı Vi Kien Thanh, Amerikan yapımı "Barbie" filmine lisans vermeyeceklerini duyurdu.

Vi, 21 Temmuz'da gösterime girmesi planlanan filmin, iki ülke arasında ihtilafa yol açan ve Çin'in Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde hak iddia etmesi anlamına gelen "dokuz kesik çizgili" haritasını içerdiği gerekçesiyle yasaklandığını belirtti.

"Barbie" filminin yapımcı şirketi Warner Bros ise henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

"Dokuz kesik çizgili" harita tartışması

Çin, 1947'de yayımladığı "dokuz kesik çizgili" haritayla Güney Çin Denizi'nin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin, 1974'te Vietnam ile yaptığı Parcel Adaları Savaşı'nın ardından denetimini ele geçirdiği ve "Şişa Adaları" olarak adlandırdığı bölgenin yakınına 2 Mayıs 2014'te dev bir petrol platformu kurma çalışmalarına başlamıştı.

Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölgede iki ülke gemileri arasında "tazyikli su savaşı" çıkmıştı. Vietnam'da Çin'in planlarına tepki gösteren gruplar, Çinli işçileri hedef alarak çelik fabrikasına saldırmış, olaylarda iki Çinli işçi hayatını kaybetmiş, 140 kişi yaralanmıştı. Çin, gerilime sebep olan ihtilaflı bölgedeki sondaj faaliyetlerini 2014 temmuz ayı ortalarında tamamlamıştı.

Lahey'deki BM Daimi Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de tarlada başlayan ve bozuk ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Hacıların yurda dönüşleri sürüyor
Ankara'da ormanlık alanlara girişler 30 Eylül 2023'e kadar yasaklandı
"Futbolda şike kumpası" süreci 12. yılında
Trafikte atılan "makas" hayattan koparıyor

Benzer haberler

Vietnam, Çin'in tartışmalı Güney Çin Denizi haritası nedeniyle "Barbie" filmini yasakladı

Vietnam, Çin'in tartışmalı Güney Çin Denizi haritası nedeniyle "Barbie" filmini yasakladı

Çin'de 1961'den bu yana en sıcak günler yaşanıyor

AB Liderler Zirvesi ikinci gününde devam ediyor

İpek Yolu’nun İslam mirası: Şian Ulu Cami

İpek Yolu’nun İslam mirası: Şian Ulu Cami
Milli atlet Kunur, Çin'de de rekor kırmak için günde 30 kilometre koşuyor

Milli atlet Kunur, Çin'de de rekor kırmak için günde 30 kilometre koşuyor
ABD, Çin'e yapay zeka çipi ihracatında yeni sınırlamalar düşünüyor

ABD, Çin'e yapay zeka çipi ihracatında yeni sınırlamalar düşünüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet