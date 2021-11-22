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Dünya, Venezuela

Venezuela'daki bölgesel ve yerel seçimlerde iktidar partisi 23 eyaletten 20'sinde kazandı

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da, bölgesel ve yerel seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre, iktidar partisi ülkedeki 23 eyaletten 20'sinde kazandı.

Sinan Doğan   | 22.11.2021
Venezuela'daki bölgesel ve yerel seçimlerde iktidar partisi 23 eyaletten 20'sinde kazandı Fotoğraf: Pedro Rances Mattey/AA

Bogota

Ulusal Seçim Konseyinden (CNE) yapılan açıklamaya göre, oyların yüzde 90'ının sayıldığı kesin olmayan sonuçlara göre, iktidar partisi Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) başkent Karakas dahil ülkedeki 23 valilikten 20'sini aldı.

Muhalif partiler ise 4 yıllık boykotun ardından katıldığı seçimlerde, ülkenin en kalabalık eyaletlerinden Zulia olmak üzere 3 eyalette seçimleri kazandı.

Avrupa Birliği (AB) seçim heyeti başkanı Isabel Santos, yaptığı açıklamada, Venezuela'daki bölgesel ve yerel seçimlerin huzur içinde yapıldığını belirtti.

Seçime katılım oranının yüzde 41,80 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Maduro seçim zaferini kutladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te yaptığı açıklamada, "Kazanan ve kazanmayan herkese çağrım; sonuçlara saygı duymasıdır, siyasi diyalog, ulusal olarak yeniden birleşilmesidir." ifadesini kullandı.

Venezuela halkına seçimlere gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür eden Maduro, "İyi zafer, iyi sonuç, azimli çalışmanın ürünüdür. Teşekkürler Venezuela." dedi.

Türkiye de gözlemci gönderdi

Seçimde, Avrupa Birliği (AB) Seçim Gözlem Misyonu temsilcilerinden oluşan 34 kişilik heyetin yanı sıra çeşitli ülkelerden gözlemciler katılmıştı. Türkiye'den de AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Venezuela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Serkan Bayram ile beraberindeki heyet seçimlerde hazır bulunmuştu.

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