Dolar
43.17
Euro
50.31
Altın
4,637.96
ETH/USDT
3,335.90
BTC/USDT
95,150.00
BIST 100
12,385.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Venezuela'da 17 ay sonra Amerikan X şirketinin sosyal medya platformu yeniden kullanılmaya başlandı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun talimatıyla 17 ay önce ülkede dolaşımdan kaldırılan ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu, Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez’in kararıyla yeniden kullanılmaya başlandı.

Sinan Doğan  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
Venezuela'da 17 ay sonra Amerikan X şirketinin sosyal medya platformu yeniden kullanılmaya başlandı

Bogota

Rodriguez ve İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Geçici Devlet Başkanı Rodriguez paylaşımında "Bu yolla yeniden iletişime geçiyoruz. Venezuela ayakta kalmaya devam ediyor, güç, kararlılık ve tarihsel bilinçle. Ekonomik huzur, sosyal adalet ve hak ettiğimiz refah devleti için birleşmiş halde ilerlemeye devam edelim." ifadelerini kullandı.

Bir dönem X'e karşıt açıklamalarıyla bilinen İçişleri Bakanı Cabello ise "Ülkemizle ilgili konuyu yakından takip eden Venezuela ve dünya genelindeki kardeşlerimizle kucaklaşmak için buraya (X) geçiyorum. İletişim kurmak için bu yolu yeniden kullanacağız, takipte kalın. Biz kazanacağız." diye paylaşım yaptı.

ABD'li milyarder Musk'a Ağustos 2024'te tepki gösteren Maduro, "Elon Musk'ın sahibi olduğu X, tüm kanunları çiğnedi. Bu ülkede, faşizm, iç savaş, ölüm ve nefret yaymayı bırakın artık. X, Venezuela'nın tüm yasalarını ihlal etti. Venezuela'da yasalar var, yasalara saygı duyacağız. Venezuela'dan 10 günlüğüne defol X. Defol Elon Musk. Venezuela'da anayasa var, devlet var ve onlara saygı duymalısın." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, burada yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Bolat, CHP Genel Başkanı Özel'in gümrük muafiyeti eleştirilerine yanıt verdi
Karabük'te okula giderken kar yağışı altında saygı duruşunda bulunan öğrenci kameraya yansıdı
Birçok ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Adalet Bakanı Tunç, Rojin Kabaiş'in ailesiyle görüştü
MTV ödemeleri PTT iş yerleri ve dijital kanalları üzerinden yapılabiliyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Venezuela'da 17 ay sonra Amerikan X şirketinin sosyal medya platformu yeniden kullanılmaya başlandı

Venezuela'da 17 ay sonra Amerikan X şirketinin sosyal medya platformu yeniden kullanılmaya başlandı

Rus devlet petrol şirketi Roszarubezhneft: Venezuela'daki varlıklarımız Rusya'ya aittir

ABD Başkanı Trump, Venezuelalı muhalif lider Machado'yu kabul edecek

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Trump'ın "anlaşma" çağrısına yanıt verdi: Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Trump'ın "anlaşma" çağrısına yanıt verdi: Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez
ABD Başkanı Trump, Venezuela'dan Küba'ya "artık para ya da petrol gitmeyeceğini" ileri sürdü

ABD Başkanı Trump, Venezuela'dan Küba'ya "artık para ya da petrol gitmeyeceğini" ileri sürdü
ABD, Venezuela'daki vatandaşlarına "derhal ülkeyi terk etmeleri" çağrısında bulundu

ABD, Venezuela'daki vatandaşlarına "derhal ülkeyi terk etmeleri" çağrısında bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet