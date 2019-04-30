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Dünya, Venezuela

Venezuela lideri Maduro: Halkı, vatanı ve anayasal düzeni korumak için sokağa davet ediyorum

Venezuela lideri Maduro, "Komutanlar anayasaya bağlılıklarını ifade ettiler. Halkı, vatanı ve anayasal düzeni korumak için sokağa davet ediyorum." dedi.

Muhammet Emin Canik   | 30.04.2019
Venezuela lideri Maduro: Halkı, vatanı ve anayasal düzeni korumak için sokağa davet ediyorum

Caracas

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, komutanların anayasaya bağlılıklarını ifade ettiklerini kaydederek, "Halkı, vatanı ve anayasal düzeni korumak için sokağa davet ediyorum." dedi.

Venezuela'da darbe girişimi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Maduro, ordudaki komutanlarla görüştüğünü, ordunun anayasa ve halka bütünüyle sadakat gösterdiğini belirtti.

Halkı sokağa davet eden Maduro, "Halka, anayasaya ve vatana tüm sadakatini gösteren bütün komutanlarla görüştüm. Halkı, barışın zaferini sağlamak ve ve anayasal düzeni korumak için sokağa davet ediyorum. Kazanacağız!" ifadelerini kullandı.

Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah saatlerinde sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinde yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı.

Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise, darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalar yapmıştı.

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