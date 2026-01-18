Dolar
Dünya

Venezuela: ABD'nin 3 Ocak'taki hava saldırısında 463 ev hasar gördü

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD'nin 3 Ocak'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan askeri müdahalesinde 463 evin hasar gördüğünü bildirdi.

Sinan Doğan  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Venezuela: ABD'nin 3 Ocak'taki hava saldırısında 463 ev hasar gördü

Bogota

Başkent Caracas'ta üst düzey yetkililer ve belediye başkanlarıyla bir araya gelen Rodriguez, ABD'nin hava saldırısında hasar gören evlerle ilgili bilgi verdi.

Rodriguez, saldırılarda 463 evin hasar gördüğünü, zarar gören yapıların onarılması için sosyal yardım programının faaliyete geçirildiğini belirterek Venezuelalılara birlik olmaları çağrısında bulundu.

İsim vermeden iç ve dış düşmanlara dikkati çeken Rodriguez, "En iyi yanıt, sakince ve ihtiyatlı hareket etmektir. Hiçbir şey bizi yıkamaz ve hiçbir şey bizi yenemez." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de dünkü açıklamasında, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde 47 askerin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

