Vatikan: Papa'nın tıbbi durumunda son 24 saatte hafif iyileşme söz konusu
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un tıbbi durumunun son 24 saatte hafif iyileşme gösterdiği bildirildi.
Vatikan
Vatikan, ay başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 13 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve burada çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Papa'nın klinik durumunda son 24 saatte hafif bir iyileşme daha görüldü. Son günlerde yaşadığı hafif böbrek yetmezliği düzeldi. Dün akşam yapılan göğüs tomografisi, akciğer iltihabının normal seyirde ilerlediğini ortaya koydu. Bugün yapılan kan ve hematolojik testler, dünkü iyileşmeyi doğruladı." ifadeleri kullanıldı.
Katoliklerin ruhani lideri için yüksek akımlı oksijen tedavisine devam edildiği bununla beraber Papa'nın bugün de astım benzeri bir solunum krizi yaşamadığı, solunum fizyoterapisinin sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, Papa'da hafif bir iyileşme kaydedilmesine rağmen, doktorların hastalığın seyriyle ilgili değerlendirme yapma hususuna temkinli yaklaştıkları belirtildi.
Vatikan'dan sabah yapılan açıklamada da Papa'nın geceyi sakin geçirdiği kaydedilmişti.
Papa, 14 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi görüyor
Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'ta halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini ifade ederek, konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.
14 Şubat'ta Gemelli Hastanesine kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.
Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık bir tablo çizdiğini açıklamıştı.
Papa'nın doktorları 21 Şubat'taki açıklamalarında, tamamen tehlikeyi atlatmasa da Papa Franciscus'un hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtmişti.
22 Şubat'ta astım krizi geçiren Papa'nın durumunun "kritik olduğu" ifade edilmişti.
Vatikan 23 Şubat'taki açıklamasında, "Papa'nın solunumla ilgili başka bir kriz yaşamadığı, hafif bir böbrek yetmezliği başlangıcının gözlendiği, burundan yüksek akımlı oksijen takviyesi aldığı" bildirilmişti.
24 Şubat’ta Papa Franciscus'un sağlık durumunun kritikliğini korumasına karşın hafif bir iyileşme gözlemlendiğini belirten Vatikan dün de durumu "kritik ama stabil" olarak tanımlamıştı.
Son yıllarda sağlık sorunları arttı
2013'ten bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021'de Gemelli Hastanesine yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.
Dizindeki ağrılar sebebiyle son yıllarda tekerlekli sandalye kullanan Papa, son olarak 2023'te biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesinde tedavi görmüştü.