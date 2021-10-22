Dolar
9.62
Euro
11.19
Altın
1,792.15
ETH/USDT
3,730.20
BTC/USDT
60,918.00
BIST 100
1,466.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkan Erdoğan, Taksim Camii’nde halka hitap ediyor NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na ilişkin basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Uzmanlara göre Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi Benkiran'ın dönüşüyle eski gücünü kazanabilir

Kadı Iyaz Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Abdurrahim Allam, "Benkiran, partiye liderlik ettiği dönemde hem kendi partisinde hem de toplumda kabul gören bir isim olduğunu gösterdi." dedi.

Halid Mecdub, Çağrı Koşak, Muhammed Semiz   | 22.10.2021
Uzmanlara göre Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi Benkiran'ın dönüşüyle eski gücünü kazanabilir Fotoğraf: Jalal Morchidi - Anadolu Ajansı

Rabat

Fas'ta geçen ay yapılan genel seçimlere koalisyonun büyük ortağı olarak giren ancak ciddi oy kaybıyla sekizinci sıraya gerileyen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PJD), karizmatik kişiliğe, etkili hitabet gücüne ve toplumda önemli bir yere sahip eski Genel Sekreter Abdulilah Benkiran'ın liderliğinde yeniden eski gücünü kazanabileceği belirtiliyor.

Ülkede 8 Eylül'de yapılan seçimler sonrası milletvekili sayısı 125'ten 13'e düşen PJD'de, Genel Sekreter Sadeddin el-Osmani ile Genel Sekreterlik üyeleri sorumluluğu üstlenerek istifa etti.

Parti, 30 Ekim'de yapılacak genel kongreye hazırlanırken 2017'de PJD Genel Sekreterlik görevini Osmani'ye devreden Abdulilah Benkiran ismi yeniden ön plana çıktı.

Faslı uzmanlar, AA muhabirine, PJD genel kongresinde eski Genel Sekreter Benkiran'ın partiye dönme ihtimalini ve muhtemel sonuçlarını değerlendirdi.

Benkiran'ın partiye döneceği iddiaları

Kadı Iyaz Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Abdurrahim Allam, Benkiran'ın PJD'yi yeniden siyaset sahnesinin ön saflarına taşıyabilecek bir isim olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Benkiran'ın karizmatik bir kişiliğe ve etkili hitabet gücüne sahip olduğunu söyleyen Allam, PJD'nin Benkiran liderliğinde içinde bulunduğu gerilemeden çıkararak yeniden toparlanabileceği görüşünü paylaştı.

Allam, "Benkiran, partiye liderlik ettiği dönemde hem kendi partisinde hem de toplumda kabul gören bir isim olduğunu gösterdi." dedi.

PJD'nin Benkiran döneminde elde ettiği başarılara dikkati çeken Allam, "Parti, Benkiran'ın Genel Sekreterlik döneminde 2016 yılında 1 milyon 600 bin kişinin oyunu alarak en yüksek oy oranına ulaşmak dahil bir dizi başarıya imza attı." ifadelerini kullandı.

Allam, Osmani'nin izlediği "suskunluk" siyasetinin ve iletişim dilinin halkta karşılık bulmadığını belirterek, Benkiran'ın iletişim ve ikna kabiliyetinin partiye eski gücünü kazandırmada kolaylık sağlayacağını söyledi.

"Benkiran, partiyi birleştirebilir"

Faslı siyasi analist Muhammed Buden de Benkiran'ın PJD'ye dönüşünün partiye önemli katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Buden, "Benkiran, öne çıkan bir kişiliğe ve birçok özelliğe sahip. Genel Sekreterlik görevini üstlenirse önümüzdeki dönemde partiyi birleştirebilir." diye konuştu.

Benkiran'nin liderlik yeteneğine, duruşuna, üslubuna ve olaylara yaklaşım tarzındaki farklılığa işaret eden Buden, tüm bu özellikleriyle partinin Fas toplumu içindeki konumunun iyileştirilmesine katkıda bulunabileceğini kaydetti.

Buden, Benkiran'ın son dönemde PJD yöneticileri arasında çıkan görüş ayrılıklarını ortadan kaldırmasını da umduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Benkiran'ın partideki bazı önemli isimlerle anlaşmazlığı geri dönüşü olmayan noktaya ulaşmış olsa da birçok sorun onun sayesinde çözülebilir ve parti içerisinde birlik sağlanabilir."

Fas'ta seçim sonrası değişen siyasi dengeler

Ülkede 8 Eylül'de gerçekleştirilen genel seçimleri 102 milletvekili çıkaran Milli Bağımsızlar Birliği (RNI) kazanmıştı. PJD ise 2016'daki seçimlerde kazandığı 125 sandalyenin yüzde 90'ından fazlasını kaybederek 13 sandalye ile sekizinci sıraya gerilemişti.

Fas Kralı 6. Muhammed, genel seçimlerin nihai sonuçlarının açıklanmasının ardından hükümeti kurma görevini 102 milletvekili çıkaran Milli Bağımsızlar Birliği RNI Genel Sekreteri Aziz Ahnuş'a vermişti.

PJD Genel Sekreterlik görevini 2017'de Abdulilah Benkiran'dan teslim alan Saadettin el-Osmani, seçimde yaşanan büyük oy kaybı nedeniyle sorumluluğu üstlenerek PJD Genel Sekreteri görevinden istifa etmişti.

PJD'de yeni yönetimin seçilmesi için ekim ayı sonunda genel kongreye gidileceği duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
Romanya nüfusuna oranla günlük Kovid-19 ölümlerinde dünyada ilk sıraya yerleşti
Avustralya'nın Melbourne kentinde 'dünyanın en uzun tam kapanması' sona erdi
DSÖ, sağlık çalışanlarının Kovid-19'dan korunması için çabaların artırılmasını istedi
Sağlık Bakanı Koca: İkinci doz ve hatırlatma dozu aşılarının zamanı gelen çok sayıda vatandaşımız var

Benzer haberler

Uzmanlara göre Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi Benkiran'ın dönüşüyle eski gücünü kazanabilir

Uzmanlara göre Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi Benkiran'ın dönüşüyle eski gücünü kazanabilir

Fas'ta İbn Haldun'un evinin satışa sunulduğu haberleri üzerine inceleme başlatıldı

Fas, Kovid-19 nedeniyle İngiltere, Almanya ve Hollanda ile uçuşları askıya aldı

Fas-Cezayir gerginliğinin perde arkası

Fas-Cezayir gerginliğinin perde arkası
Fas’ta yeni koalisyon hükümeti güvenoyu aldı

Fas’ta yeni koalisyon hükümeti güvenoyu aldı
Cezayir, Rabat Büyükelçisi'ni geri çekti

Cezayir, Rabat Büyükelçisi'ni geri çekti