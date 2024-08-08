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Dünya

Uzmanlara göre 2024'ün en sıcak yıl olma ihtimali artıyor

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus İklim Değişikliği Servisine göre, temmuz ayı bir önceki yılın aynı dönemine göre "biraz daha soğuk" geçmesine rağmen, 2024'ün şimdiye kadarki en sıcak yıl olma olasılığı giderek artıyor.

Melike Pala  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Uzmanlara göre 2024'ün en sıcak yıl olma ihtimali artıyor

Ankara

Copernicus'tan yapılan açıklamaya göre, geçen ay ölçülen ortalama yüzey hava sıcaklığı 1991-2020 dönemindeki temmuz ortalamasının 0,68 derece üzerinde oldu.

Geçen ay, şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak ikinci temmuz" olurken, yüzey hava sıcaklığı ise ortalama 16,91 santigrat derece ölçüldü.

Temmuz ayında sıcaklıkların geçen yılın aynı dönemine göre 0,04 santigrat derece daha düşük seyretmesiyle, 13 aydır art arda sıcaklık rekorlarının kaydedildiği dönemin sonuna gelindi.

Öte yandan Dünya'nın şimdiye kadar en sıcak 2 günü geçen ay yaşandı ve 22-23 Temmuz'da günlük küresel ortalama sıcaklığı 17,16 ve 17,15 santigrat dereceye ulaştı.

Dünyanın pek çok yerinde sıcaklıklar normalin üstünde ölçüldü

Avrupa'da ortalama sıcaklığın 1991-2020 ortalamasının 1,49 santigrat derece üzerinde ölçüldüğü geçen ay, Temmuz 2010'dan sonra Avrupa için kaydedilen en sıcak ikinci temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.

Sıcaklıklar en fazla Güney ve Doğu Avrupa'da ortalamanın üzerinde olurken, Avrupa'nın kuzeybatısında ise ortalamaya yakın veya ortalamanın altında seyretti.

Dünya genelinde sıcaklıklar en çok ABD'nin ve Kanada'nın batısı, Afrika'nın çoğu, Orta Doğu ve Asya ile Antarktika'nın doğusunda ortalamanın üzerinde ölçüldü.

2024, geçen yıla göre çok daha sıcak

Geçen ay sıcaklık rekoru kırılmış olmasa da Ocak-Temmuz arasında küresel sıcaklık anomalisi, 1991-2020 ortalamasının 0,70 santigrat derece ve 2023'ün aynı dönem ortalamasının 0,27 santigrat derece üzerinde kaydedildi.

Bu yılın geçen yıla göre daha sıcak olmaması için sıcaklığın en az 0,23 santigrat derece düşmesi gerekirken, uzmanlar bu ihtimalin olası olmadığına ve 2024'ün kayıtlara geçen en sıcak yıl olma olasılığının giderek arttığına işaret etti.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktör Yardımcısı Samantha Burgess rekor kıran aylar serisinin "kıl payı" sona erdiğine dikkati çekerek, "Genel vaziyet değişmedi, iklimimiz ısınmaya devam ediyor. İklim değişikliğinin yıkıcı etkileri 2023'ten çok önce başladı ve küresel sera gazı emisyonları net sıfıra ulaşana kadar da devam edecek." ifadelerini kullandı.

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