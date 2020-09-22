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Dünya

Ürdün Kralı Abdullah: Adil ve kalıcı barışın tek yolu bağımsız Filistin devletinin kurulmasıdır

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin-İsrail anlaşmazlığını sona erdirmenin tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğini söyledi.

Laith Al-jnaidi,Ali Semerci   | 22.09.2020
Ürdün Kralı Abdullah: Adil ve kalıcı barışın tek yolu bağımsız Filistin devletinin kurulmasıdır

Jordan

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin-İsrail anlaşmazlığını sona erdirmenin tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğini söyledi.

Kral Abdullah, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online olarak yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna video konferans aracılığıyla hitap etti.

Filistin-İsrail çatışmasının, BM'nin kurulduğu zaman başlayan ve bugüne kadar tırmanmaya devam eden tek çatışma olduğunu vurgulayan Kral Abdullah, "Bölgemdeki merkezi çatışmayı (Filistin-İsrail çatışması) sona erdirmenin tek yolu, uluslararası hukuka ve BM kararlarına uygun olarak iki devletli çözüme dayanmaktır." dedi.

Kral Abdullah, "Adil ve kalıcı barışın tek yolu, İsrail'in yanında barış ve güvenlik içinde yaşanabilecek, başkenti Doğu Kudüs olan 4 Haziran 1967 sınırlarında bağımsız, egemen ve yaşanabilir bir Filistin devletinin kurulmasıdır." diye konuştu.

Ürdün Kralı Abdullah, "herkesi bir araya getiren ve tüm insanlık için barışın sembolü olan" Kudüs'ü korumaya çalışmadan bu çatışmaya çözüm bulunamayacağını vurguladı.

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