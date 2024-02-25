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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Ürdün, İsrail'in Gazze saldırılarını sürdürmesiyle bölgede savaşın genişleyeceği uyarısında bulundu

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesini ziyaret eden Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Laith Al-jnaidi, Ali Semerci  | 25.02.2024 - Güncelleme : 25.02.2024
Ürdün, İsrail'in Gazze saldırılarını sürdürmesiyle bölgede savaşın genişleyeceği uyarısında bulundu

Amman

Ürdün, Ramazan ayı yaklaşırken İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının devam etmesinin bölgeyi savaşın genişleme riskiyle karşı karşıya bırakacağı konusunda uyardı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesini ziyaret eden Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile başkent Amman'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Safedi, mevcut koşullar altında Ramazan ayı başlamak üzereyken Gazze'ye yönelik saldırıların devam etmesinin, tüm bölgeyi savaşın genişlemesi ve genel olarak bölgesel durumun patlaması tehlikesiyle karşı karşıya bırakacağı uyarısında bulundu.

Safedi, savaş devam ederken geçen her günün durumun patlama riskini ve can kayıplarını artırdığını dile getirdi.

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Gabriel de ülkesinin Gazze'deki insani durumdan endişe duyduğunu ifade etti.

Ürdün'ün tutumuna övgüde bulunarak bölgede "barışçı" bir ülke olarak tanımlayan Gabriel, ülkesinin Ürdün'ün barışı sağlama çabalarını desteklediğini vurguladı.



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