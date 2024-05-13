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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Ürdün Dışişleri Bakanı ile Filistin Başbakanından, Gazze'deki savaşın durması için acil müdahale çağrısı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durması için acilen harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Laith Al-jnaidi, Gülşen Topçu  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Ürdün Dışişleri Bakanı ile Filistin Başbakanından, Gazze'deki savaşın durması için acil müdahale çağrısı

Amman

Safedi ile Mustafa, Bahreyn'in başkenti Manama'da 16 Mayıs'ta düzenlenecek 33'üncü Arap Birliği Zirvesi'nin dışişleri bakanları düzeyindeki hazırlık toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Safedi görüşmede, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durması ve Gazze'nin her yerine yeterli ve sürdürülebilir yardımların girmesi için çaba sarf etmeye devam ettiklerini vurguladı.

Safedi ile Mustafa, uluslararası toplumun, İsrail'in, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk kurallarına ve savaşın sona ermesi yönündeki uluslararası iradeye yönelik mükerrer ihlallerinin durması için etkin ve acil bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Gazze'deki savaşın ana gündem maddesini oluşturacağı 33'üncü Arap Birliği Zirvesi, 16 Mayıs'ta Bahreyn'de düzenlenecek.


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