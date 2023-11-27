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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNRWA: BM tesislerine saldırılar uluslararası insancıl hukukun hiçe sayıldığının göstergesi

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de BM'nin insani yardım tesislerine yönelik saldırıların "uluslararası insancıl hukukun hiçe sayıldığını" gösterdiğini söyledi.

Dilara Karataş  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
UNRWA: BM tesislerine saldırılar uluslararası insancıl hukukun hiçe sayıldığının göstergesi Fotoğraf: Mohammad Fayq/AA

Ankara

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRW) Genel Komiseri Lazzarini, CBS televizyonunda yayınlanan "Face the Nation" programına konuk oldu.

Bölgede hayatını kaybeden BM çalışanlarının sayısının neden bu kadar fazla olduğu sorusunu yanıtlayan Lazzarini, "BM'nin daha önce kısa süre içinde hiç bu kadar fazla personel kaybetmediğini" vurguladı.

Lazzarini, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana "1 milyondan fazla insana ev sahipliği yapan yaklaşık 70 merkezin vurulduğunu" ve bunun çok "yıkıcı" olduğunu belirtti.

İsrail'in saldırılarında 200'den fazla personellerinin yaralandığına ya da öldürüldüğüne işaret eden Lazzarini, "Bu, hem İsrailli yetkilileri hem de Hamas'ı devamlı bilgilendirmemize rağmen oldu." diye konuştu.

BM'ye ait yardım tesislerine yapılan saldırıların sorumlusu konusunda da BM'nin bu iddialarla ilgili soruşturma başlatması gerektiğini kaydeden Lazzarini, "Şu ana kadar raporladığımız olayların her birinin arkasında kimin olduğunu tespit edecek durumda değiliz." dedi.

Lazzarini, "Ancak burada açıkça uluslararası insancıl hukukun, BM tesislerinin ve sivil nüfusun göz ardı edilmesi söz konusu." ifadesini kullandı.

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