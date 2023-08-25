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Dünya

UNICEF: Pakistan'da geçen yılki sellerden etkilenen yaklaşık 4 milyon çocuğun temiz suyu yok

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Pakistan'da geçen yıl meydana gelen sellerin ardından halen yaklaşık 4 milyon çocuğun temiz suya erişiminin olmadığını duyurdu.

Dildar Baykan Atalay  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
UNICEF: Pakistan'da geçen yılki sellerden etkilenen yaklaşık 4 milyon çocuğun temiz suyu yok

Ankara

UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl sellerin yaşandığı bölgede yarısı çocuk yaklaşık 8 milyon kişinin hala temiz suyunun bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNICEF Pakistan Temsilcisi Abdullah Fadil, sellerin etkilediği bölgelerdeki savunmasız çocukların korkunç bir yıl yaşadıklarını belirtti.

Bu çocukların yakınlarını, evlerini ve okullarını kaybettiklerine işaret eden Fadil, "Muson sezonu geri gelmişken yeni bir iklim felaketinden endişe ediyoruz ancak Pakistan'ın hala ulaşılamayan çocukları, unutulmaya yüz tuttu." ifadesini kullandı.

Her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurları, Pakistan'da büyük hasara yol açıyor.

Ülkede geçen yıl muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle 1739 kişi hayatını kaybetmiş, felaketin ülkeye maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu açıklanmıştı.

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