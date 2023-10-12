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Dünya

UNICEF: Afganistan'daki depremlerde ölenlerin yüzde 90'ından fazlası kadın ve çocuk

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afganistan'ın Herat vilayetinde 7 Ekim'de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin yüzde 90'ından fazlasının kadın ve çocuk olduğunu bildirdi.

Dilara Karataş  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
UNICEF: Afganistan'daki depremlerde ölenlerin yüzde 90'ından fazlası kadın ve çocuk Fotoğraf: Mirwais Amir / AA

İslamad

UNICEF'ten, Afganistan'ın Herat vilayetinde 7 Ekim'de meydana gelen depremlere ilişkin yapılan açıklamada, yıkımın tam etkisinin henüz belirlenemediğini belirtildi.

Açıklamada, depremlerde ölenlerinin yüzde 90'ından fazlasının kadın ve çocuk olduğu kaydedildi.

Herat'taki UNICEF ofisinden yetkili Sıddık İbrahim, ilk depremde insanların çoğunun bomba patladığını sandığını ve bu yüzden evlere girdiğini kaydederek, deprem vurduğunda özellikle kadın ve çocukların evde olma olasılığının yüksek olduğunu ifade etti.

Afganistan'ın Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Temsilcisi Jaime Nadal, Associated Press (AP) ajansına yaptığı açıklamada, erken saatlerde meydana gelen depremde "erkeklerin çoğunun tarlalarda olduğunu ve kadınların da evde kaldığını" söyledi.

Norveç Mülteci Konseyi (NRC) de yıkımı "devasa" olarak nitelendirerek "İlk incelemeler, ölenlerin çoğunun üzerine bina çökmesi sonucu nefessiz kalan ya da ezilen küçük çocuklar olduğu yönünde." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 2 bin 500 kişi yaşamını yitirmişti

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, 7 Ekim'de Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'de art arda şiddetli depremler yaşanmıştı.

İlki 6,3 büyüklüğünde olan depremleri kısa sürede 5,5, 6,3 ve 5,9 büyüklüğünde depremler takip etmişti.

Herat vilayetinde bu sabah da 6,3 ve 5 büyüklüklerinde depremler meydana gelmişti.

Taliban geçici hükümeti depremde şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiğini, binlercesinin de yaralandığını açıklamıştı.

Bölgede artçı depremler yaşanmaya devam ediyor.

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