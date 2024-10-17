UNESCO'dan, İsrail saldırılarında öldürülen AA serbest kameramanı için "tam ve şeffaf soruşturma" çağrısı
UNESCO Genel Direktörü Azoulay, Anadolu Ajansı (AA) serbest kameramanı Hasan Hamad'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybetmesiyle ilgili "tam ve şeffaf bir soruşturma yapılması" çağrısında bulundu.
Ankara
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünden (UNESCO) yapılan yazılı açıklamada, AA serbest kameramanı Hamad'ın, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na 6 Ekim'de düzenlediği hava saldırısında öldüğü hatırlatıldı.
Ekim 2023'ten bu yana Filistin'de en az 40 gazeteci ve medya çalışanının görevleri başında öldürüldükleri kaydedilen açıklamada, UNESCO'nun küresel farkındalığı artırarak, kapasite inşa ederek ve Birleşmiş Milletler (BM) Gazetecilerin Güvenliği Eylem PlanIı'nın uygulanmasıyla ilgili koordinasyon çerçevesinde gazetecilerin güvenliğini teşvik ettiği vurgulandı.
Açıklamada, UNESCO Genel Direktörü Azoulay'ın değerlendirmesine de yer verildi.
Hamad'ın İsrail'in Gazze'ye saldırısında hayatını kaybetmesine ilişkin Azoulay, "Hasan Hamad'ın öldürülmesini kınıyorum ve tam ve şeffaf bir soruşturma çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.
Azoulay, siviller gibi gazetecilerin de korunmasını öngören BM Güvenlik Konseyi'nin 2222/2015 sayılı kararına saygı duyulması çağrısını yineledi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine 6 Ekim'de düzenlediği saldırıda, AA serbest kameramanı Hasan Hamad hayatını kaybetmişti.