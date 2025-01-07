Dolar
35.34
Euro
36.54
Altın
2,648.82
ETH/USDT
3,375.30
BTC/USDT
96,866.00
BIST 100
9,972.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Umman'da, İsrail'i desteklediği gerekçesiyle boykot edilen Carrefour, tüm mağazalarını kapatma kararı aldı

Umman'da, İsrail'e verdiği destek sebebiyle boykot edilen Carrefour şirketi, tüm mağazalarını kapatma aldığını duyurdu.

Çağrı Koşak  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
Umman'da, İsrail'i desteklediği gerekçesiyle boykot edilen Carrefour, tüm mağazalarını kapatma kararı aldı

İstanbul

Umman'daki Carrefour mağazalarının sosyal medya sayfasından yapılan yazılı açıklamada, 7 Ocak itibarıyla ülkedeki faaliyetlerine son verildiği duyuruldu.

Ülkedeki Carrefour mağazalarının kapatılma sebebi ve kapanış seyrine ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

İsrail’e yönelik Boykot, Tecrit ve Yaptırım Hareketi (BDS) ise sosyal medya hesabından, Ürdün'deki Carrefour mağazalarının da 4 Kasım 2024'te kapandığını hatırlattı.

Fransa merkezli Carrefour şirketi, Gazze ve Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto ve boykot edilen firmalar arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
Dışişleri Bakanı Fidan: (PKK/YPG ültimatoma göre hareket etmezse gereği) Askeri harekattır
Rize'de iki PTT çalışanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
İzmir'de belediye iştiraki iki şirketin çalışanları iş bıraktı
Kahramanmaraş'ta "Kentsel Tasarım Projesi" kapsamında inşa edilen konutlar yükseliyor

Benzer haberler

Umman'da, İsrail'i desteklediği gerekçesiyle boykot edilen Carrefour, tüm mağazalarını kapatma kararı aldı

Umman'da, İsrail'i desteklediği gerekçesiyle boykot edilen Carrefour, tüm mağazalarını kapatma kararı aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet