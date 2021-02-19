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Dünya

Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Siviller Yemen'in Marib kentindeki çatışmalardan uzak tutulmalı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemen'in doğusundaki Marib kentinde şiddetin tırmanmasından derin endişe duyulduğunu açıkladı.

Mehmet Nuri Uçar   | 19.02.2021
Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Siviller Yemen'in Marib kentindeki çatışmalardan uzak tutulmalı

Istanbul

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemen'in doğusundaki Marib kentinde İran destekli Husi milisler ile hükümete bağlı ordu güçleri arasında şiddetlenen çatışmalara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Marib'de gerginliğin tırmanmasından ciddi endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, tüm taraflara savaşı durdurmaları, sivillerin ve mülklerinin yanı sıra altyapının çatışmalardan uzak tutulması çağrısı yapıldı.

Husiler 17 Şubat'ta yaptıkları açıklamada, Marib'e bağlı Rahabe, El-Cube ve Harib ilçelerindeki çeşitli noktalarda kontrolü sağladıklarını belirtmiş ve kentin 48 saat içinde ele geçirileceğini iddia etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ise 18 Şubat'taki BM Güvenlik Konseyi brifinginde, Husilerin Marib saldırılarının durması gerektiğini, özellikle yerinden edilen Yemenlilerin kaldığı kamplara ulaşan çatışmaların milyonlarca sivilin hayatını tehlikeye attığını ifade etmişti.

Yemen'deki krize son vermek için uluslararası desteğe ihtiyaç olduğunu belirten Griffiths, taraflara ülke genelinde ateşkes çağrısı yapmıştı.


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