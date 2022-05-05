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Dünya

Uluslararası Göç Örgütü: Yaklaşık 4 bin düzensiz göçmen Libya'ya geri gönderildi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yılın ilk 4 ayında Libya üzerinden yasa dışı şekilde göç etmeye çalışan 4 bin 461 kişinin Libya'ya geri gönderildiğini duyurdu.

Ekrem Biçeroğlu   | 05.05.2022
Uluslararası Göç Örgütü: Yaklaşık 4 bin düzensiz göçmen Libya'ya geri gönderildi

Libya

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü'nden (IOM) yapılan yazılı açıklamada, yasa dışı göçmenlerin bir kısmının ölümden kurtarıldığı, bir kısmının ise göç sırasında durdurulduğu aktarıldı.

Ocak ve nisan ayları arasında Libya'ya gönderilen kişilerin, 3 bin 876'sının erkek, 410'unun kadın ve 175'inin çocuk olduğu aktarıldı. Son 4 ayda 114 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 436 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.

BM açıklamasında, 2021 yılında 32 bin 425 düzensiz göçmenin denizden kurtarıldıktan sonra Libya'ya gönderildiğine işaret edilirken, 662 kişinin öldüğü, 891 kişinin kaybolduğu ifade edildi.

Açıklamada geri gönderilenlerin hangi ülke vatandaşı oldukları hakkında ise bilgi verilmedi.

Libya üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan 541 düzensiz göçmen 24 Nisan'da, Libya sahil güvenlik güçleri tarafından, Mısrata ilinde yakalanmıştı.

Libya Deniz Kuvvetleri ise 28 Nisan'da, Avrupa kıyılarına doğru ilerlerken batmak üzere olan bir şişme botta bulunan 165 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, bir göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını duyurmuştu.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken, bir kısmı ise denizde can veriyor.

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