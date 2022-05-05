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Dünya

AB'den Moldova'ya 52 milyon avro destek

Avrupa Birliği (AB), ekonomik sıkıntı yaşayan Moldova'ya 52 milyon avro destek verecek.

Ata Ufuk Şeker   | 05.05.2022
AB'den Moldova'ya 52 milyon avro destek

Brüksel

AB Komisyonu, Kovid-19 salgını, doğal gaz krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle sığınmacıların geldiği Moldova'ya yeni ekonomik yardım sağlanacağını duyurdu.

AB'nin Moldova için 52 milyon avro ilave kaynak harekete geçirdiğine işaret edilen açıklamada, bunun ülkenin reformlarına, ekonomik toparlanmasına ve kalkınmasına katkı vereceği ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin yaşanan krizler nedeniyle Moldova'ya 150 milyon avro makro finansal destek, 53 milyon avro bütçe desteği, 13 milyon avro insani yardım, 15 milyon avro mültecilerin işlemleri ve 15 milyon avro da sınır koruma yardımı sağladığı anımsatıldı.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde çeşitli desteklemelerde bulunabiliyor.

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