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ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulunuyor
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Dünya, Koronavirüs

AB Liderler Zirvesi Kovid-19 nedeniyle ertelendi

AB üyesi ülkelerin liderlerini gelecek hafta Brüksel'de bir araya getirecek Liderler Zirvesi, Kovid-19 salgını nedeniyle ertlendi.

Şerife Çetin   | 19.03.2020
AB Liderler Zirvesi Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini gelecek hafta Brüksel'de bir araya getirecek Liderler Zirvesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertlendi.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, 26-27 Mart'ta 27 ülkenin liderini bir araya getirecek olağan AB Liderler Zirvesi'nin ertelendiği duyuruldu.

Liderlerin gelecek hafta Kovid-19'la mücadeleyi görüşmek için bir video konferans düzenleyeceği aktarıldı.

AB liderleri, yılda 3 kez olağan zirvelerde bir araya gelerek, birliğe ilişkin konularda önemli kararlar alıyor. 

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