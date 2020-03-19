Euro
7.06
Dolar
6.54
BIST 100
85,099.89
Altın
1,474.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Azerbaycan'da 60 milyon ton rezerve sahip petrol yatağı bulundu

Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait bölümünde, kıyıdan 120 kilometre mesafede yeni petrol yatağı bulundu.

Ruslan Rehimov   | 19.03.2020
Azerbaycan'da 60 milyon ton rezerve sahip petrol yatağı bulundu

Bakü

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'dan yapılan açıklamada, Norveç'in Equinor şirketi ile yapılan ortak çalışmada, "Karabağ" ismi verilen yatakta 60 milyon ton rezerv bulunduğunun kesinleştiği bildirildi. 

Açıklamada, söz konusu petrol sahasının SOCAR ve Equinor tarafından ortak işletileceği belirtildi.

Hazar Denizi'nde 1959'da beri bilinen Karabağ yatağında 1997-98 yıllarında da keşif kazıları yapılmış, o dönemde yeterli rezerv bulunamadığı için sonuç alınamamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çavuşoğlu, Kovid-19 salgınıyla ilgili mevkidaşlarıyla ortak telekonferansla görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bilim Kurulu'nun önerilerine dikkat edilmeli
Kovid-19 vaka sayısı ülkelerde artıyor, yönetimler tedbirlerini sıkılaştırıyor
Bakan Kasapoğlu: Koronavirüs nedeniyle ligler ertelendi
Halkın alışverişini belediye ekipleri yapacak

Benzer haberler

Azerbaycan'da 60 milyon ton rezerve sahip petrol yatağı bulundu

Azerbaycan'da 60 milyon ton rezerve sahip petrol yatağı bulundu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den yeni tip koronavirüs mesajı

Rus Lukoil'den petrol fiyatlarına ilişkin açıklama

Azerbaycan'da koronavirüs önlemleri nedeniyle sokaklar boşaldı

Azerbaycan'da koronavirüs önlemleri nedeniyle sokaklar boşaldı
Suudi Arabistan’ın 'Selmanların yönetiminde' skandal dolu karnesi

Suudi Arabistan’ın 'Selmanların yönetiminde' skandal dolu karnesi
Brent petrolün varili 25 doların altına düştü

Brent petrolün varili 25 doların altına düştü