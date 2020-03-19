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Dünya, Koronavirüs

Kovid-19 vaka sayısı ülkelerde artıyor, yönetimler tedbirlerini sıkılaştırıyor

Azerbaycan'da 10, Kazakistan'da 7, Özbekistan'da 5 yeni tip koronavirüs vakası daha tespit edildi. Kovid-19'dan ilk ölümün gerçekleştiği Rusya'da vaka sayısı bugün 199'a çıktı.

Aliia Raimbekova,Resul Rehimov,Bahtiyar Abdülkerimov,Dmitri Chirciu   | 19.03.2020
Kovid-19 vaka sayısı ülkelerde artıyor, yönetimler tedbirlerini sıkılaştırıyor Fotoğraf: İlyas Tayfun Salcı/AA

Astana

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ülkelerdeki yeni tip koronavirüs vaka sayısı her geçen gün artıyor, yönetimler bu artışın karşısını alabilmek için tedbirlerini yoğunlaştırıyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, Kovid-19'un 52 kişide daha tespit edildiği belirtildi. Gün içerisinde Kovid-19'a bağlı ilk ölümün gerçekleştiği Rusya'da tespit edilen vaka sayısı 199'a çıktı.

Azerbaycan'da 10 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 33'e yükseldi. Bugüne kadar toplam 44 vakanın görüldüğü Azerbaycan'da bir kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de iyileşmişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Koronavirüsle Mücadeleye Destek Fonu kurulması kararı aldı ve Cumhurbaşkanı Rezerv Fonundan yaklaşık 12 milyon doların fona tahsis edilmesi talimatı verdi.

Vaka sayıları artıyor

Kazakistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dias Ahmetşarip, başkent Nur Sultan'da 7 kişide daha virüsün tespit edildiğini bildirdi. Böylece ülkede vaka sayısı 44 oldu. Ahmetşarip, vakaların 25'inin Nur Sultan'da, diğerlerinin de Almatı'da tedavi altında tutulduğunu dile getirdi.

Ermenistan Sağlık Bakanı Arsen Torosyan da virüsün 7 kişide daha tespit edildiğini, 122 kişinin gözetim altında tutulduğunu ifade etti.

Özbekistan'da ise vaka sayısı 23'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre bugün 5 kişinin Kovid-19 testinin de pozitif çıktı.

Moldova Başbakanı İon Kiku, ülke genelinde tüm eğitim kurumlarının 31 Mart'a kadar kapalı olacağını belirtti. Kiku, kamu kurumlarında çalışanların da mesailerinin kısaltılacağını söyledi. Moldova'da şu an 36 vaka tedavi ediliyor.

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