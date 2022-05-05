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Ukraynalı yetkililer, Rus güçleri tarafından vurulan Gostomel Antonov Askeri Havaalanı'nda basın toplantısı düzenliyor
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'ya bağış konferansında AB'den 200 milyon avro ilave insani yardım sözü

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya bağış toplamak amacıyla Polonya'da düzenlenen konferansta Ukraynalılar için 200 milyon avro insani yardım taahhüdünde bulundu.

Ömer Tuğrul Çam   | 05.05.2022
Ukrayna'ya bağış konferansında AB'den 200 milyon avro ilave insani yardım sözü Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Brüksel

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Polonya ve İsveç tarafından Varşova'da düzenlenen konferansın açılışında konuşma yaptı.

Rusya'nın saldırısının başlamasından bu yana geçen 10 hafta içinde Ukrayna'ya 4 milyar avro ekonomik ve mali yardımda bulunduklarını belirten von der Leyen, savaştan kaçarak AB ülkelerine giden Ukraynalılar için 3,5 milyar avroyu harekete geçirdiklerini söyledi.

Von der Leyen, üç hafta önce Ukrayna içinde yerlerinden olmuş kişiler için 1,8 milyar avroluk yardım sözü verdiklerini hatırlatarak, "Bu yeterli değil. Bu bağış konferansında taahhütleri başlatma önceliğini taşıyorum. Böylece Ukrayna içinde yerlerinden edilmiş kişiler için 200 milyon avro taahhüt etmekten mutluluk duyuyorum. Bunun daha fazlası da gelecek." dedi.

Ukrayna yönetiminin ülkenin yeniden inşası çabalarına yardım edeceklerini de vurgulayan von der Leyen, "Bunun için yüz milyarlarca avro yatırımı başarabilirsek bu sadece ülkenin yeniden inşa edilmesini sağlamayacak, aynı zamanda Ukrayna'nın AB'ye giden yolunu da döşeyecek." diye konuştu.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de daha önce Ukrayna için dayanışma fonu kurulmasına karar verildiğini hatırlatarak, Ukrayna'ya yardım yapılmasının önemine işaret etti.

Ülkenin desteğe ihtiyacı olduğunun altını çizen Michel, bazı raporlara göre devletin işler halde devam edebilmesi için ayda 5 milyar avro gerektiğini aktardı.

Michel, ülkenin yeniden inşası için çalışmaların da kısa sürede başlamasının önemine dikkat çekti ve AB'nin Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini söyledi.

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