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Dünya

Uluslararası Göç Örgütü, göçmenlerin Yunanistan sınırından geri itilmesine tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü, Türkiye-Yunanistan sınırındaki düzensiz göçmen ölümlerinin artmasından endişe duyduklarını belirterek göçmenlerin Yunanistan sınırından geri itilmesine tepki gösterdi.

Ömer Faruk Yıldız   | 18.02.2022
Uluslararası Göç Örgütü, göçmenlerin Yunanistan sınırından geri itilmesine tepki gösterdi

Cenevre

IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, sadece 2022'nin ilk 2 ayında 21 düzensiz göçmenin kara sınırında hayatını kaybettiği, bu rakamın 2021'in ilk 2 ayında yaşamını yitiren göçmen sayısından iki kat fazla olduğu bildirildi.

Artan can kayıplarından endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "IOM, şimdiye kadar yapılan çağrılara rağmen söz konusu bölgede göçmenlere yapılan kötü muameleden endişe duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, göçmenlere bu şekilde davranılmasının kabul edilemeyeceği ve zor durumdaki sivillerin canının kurtarılmasının birinci öncelik olduğu vurgulandı.

Geri itmeler uluslararası hukuka aykırı

Açıklamada, Yunan güvenlik güçlerinin düzensiz göçmenleri sınır bölgesinden geri itmesine de değinilerek "IOM ekiplerine verilen ifadelerde göçmenlerin geri itilmesi, toplu sınır dışı etme ve sınırdan geçmek isteyenlere karşı olağanüstü güç kullanma gibi vakaların yaşandığı belirtiliyor. Bu tür eylemler, sınır dışı etmeme prensibi gibi, devletlerin uluslararası ve bölgesel hukuk altındaki yükümlülüklerine uygun düşmemektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, BM üyesi ülkelere, Küresel Göç Sözleşmesi'nin "ortak sınır noktalarındaki kayıp göçmenlerin hayatını kurtarmak için uluslararası eylemde bulunmayı" içeren 8. Hedefi'ni uygulamak için harekete geçme çağrısı iletildi.

Geçen yıl deniz yoluyla Avrupa ülkelerine geçmek isteyen yaklaşık 3 bin 500 düzensiz göçmen yolda hayatını kaybetmişti.

Yunanistan'ın sınırından geri ittiği göçmenler, geçen yılki toplam can kayıplarının 55'ini oluşturuyor.

Yunanistan, son dönemde Ege Denizi'nden Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmen teknelerini Türkiye'ye geri itme, göçmenlere yasa dışı gözaltı ve şiddet gibi insan hakları ihlalleriyle gündeme geliyor.

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