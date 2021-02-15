Uluslararası Erbil Havaalanı ve çevresine füze saldırısı: 1 sivil öldü, 5 sözleşmeli personel ile 1 ABD askeri yaralandı
ABD öncülüğünde DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon güçleri, Erbil'deki havalimanına saldırıda 1 sivil müteahhidin öldüğünü, 5 sözleşmeli personel ile 1 ABD'li askerin de yaralandığını açıkladı.
Erbil
ABD öncülüğünde DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon güçleri, Irak'ın Erbil kentindeki havalimanına saldırıda 1 sivil müteahhidin öldüğünü, 5 sözleşmeli personel ile 1 ABD'li askerin de yaralandığını açıkladı.
Irak Başbakanı, Erbil Havalimanı'na düzenlenen saldırıyla ilgili inceleme başlatılması talimatını verdi
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin, Erbil Havalimanı'na düzenlenen saldırıyla ilgili inceleme başlatılması talimatını verdiği bildirildi.
Irak Güvenlik Medya Ağı'ndan (hükümete bağlı) yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazımi, füze saldırısıyla ilgili inceleme komisyonunun kurulması talimatını verdi.
Koalisyon güçleri: Erbil saldırısında 1 sivil öldü, 5 sözleşmeli personel ile 1 ABD askeri yaralandı
ABD öncülüğünde DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon güçleri, Erbil'deki havalimanına saldırıda 1 sivil müteahhidin öldüğünü, 5 sözleşmeli personel ile 1 ABD'li askerin de yaralandığını açıkladı.
IKBY, Erbil'e düzenlenen füze saldırılarını şiddetle kınadı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil kentine düzenlenen füze saldırılarını "terör saldırısı" olarak niteleyerek şiddetle kınadı.
Barzani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Erbil'de gerçekleşen füze saldırılarını şiddetle kınadığını belirterek, halkı sakin kalmaya çağırdı.
Güvenlik güçlerine tam bir soruşturma başlatma talimatı verdiğini belirten Barzani, "(Irak Başbakanı) Mustafa el-Kazımi ile iş birliği ve bu terör saldırısının arkasındaki suçluları tespit etmenin yolları hakkında konuştum." ifadesine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.