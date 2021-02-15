Euro
8.45
Dolar
6.96
BIST 100
1,562.49
Altın
1,818.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Uluslararası Erbil Havaalanı ve çevresine füze saldırısı: 1 sivil öldü, 5 sözleşmeli personel ile 1 ABD askeri yaralandı

ABD öncülüğünde DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon güçleri, Erbil'deki havalimanına saldırıda 1 sivil müteahhidin öldüğünü, 5 sözleşmeli personel ile 1 ABD'li askerin de yaralandığını açıkladı.

Turgut Alp Boyraz,Haydar Karaalp,Bekir Aydoğan   | 15.02.2021
Uluslararası Erbil Havaalanı ve çevresine füze saldırısı: 1 sivil öldü, 5 sözleşmeli personel ile 1 ABD askeri yaralandı Fotoğraf: Yunus Keleş/AA

Erbil

ABD öncülüğünde DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon güçleri, Irak'ın Erbil kentindeki havalimanına saldırıda 1 sivil müteahhidin öldüğünü, 5 sözleşmeli personel ile 1 ABD'li askerin de yaralandığını açıkladı.

Irak Başbakanı, Erbil Havalimanı'na düzenlenen saldırıyla ilgili inceleme başlatılması talimatını verdi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin, Erbil Havalimanı'na düzenlenen saldırıyla ilgili inceleme başlatılması talimatını verdiği bildirildi.

Irak Güvenlik Medya Ağı'ndan (hükümete bağlı) yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazımi, füze saldırısıyla ilgili inceleme komisyonunun kurulması talimatını verdi.

Koalisyon güçleri: Erbil saldırısında 1 sivil öldü, 5 sözleşmeli personel ile 1 ABD askeri yaralandı

ABD öncülüğünde DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon güçleri, Erbil'deki havalimanına saldırıda 1 sivil müteahhidin öldüğünü, 5 sözleşmeli personel ile 1 ABD'li askerin de yaralandığını açıkladı.

IKBY, Erbil'e düzenlenen füze saldırılarını şiddetle kınadı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil kentine düzenlenen füze saldırılarını "terör saldırısı" olarak niteleyerek şiddetle kınadı.

Barzani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Erbil'de gerçekleşen füze saldırılarını şiddetle kınadığını belirterek, halkı sakin kalmaya çağırdı.

Güvenlik güçlerine tam bir soruşturma başlatma talimatı verdiğini belirten Barzani, "(Irak Başbakanı) Mustafa el-Kazımi ile iş birliği ve bu terör saldırısının arkasındaki suçluları tespit etmenin yolları hakkında konuştum." ifadesine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca, il bazında 7 günlük Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
İsrail, Filistin yönetiminin gönderdiği Kovid-19 aşılarının Gazze Şeridi’ne girişine izin vermedi
ABD'de Kovid-19'un 7 ayrı mutasyonunun oluşmaya başladığı iddia edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Yemen hükümeti: Husiler, Marib'teki bir sığınmacı kampını bombaladı

Yemen hükümeti: Husiler, Marib'teki bir sığınmacı kampını bombaladı

Uluslararası Erbil Havaalanı ve çevresine füze saldırısı: 1 sivil öldü, 5 sözleşmeli personel ile 1 ABD askeri yaralandı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinden şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı

Münbiç'ten saldıran terör örgütü YPG/PKK sivillere huzur vermiyor

Münbiç'ten saldıran terör örgütü YPG/PKK sivillere huzur vermiyor
Irak'taki Ezidiler PKK'nın bölgeden çıkarılmasını da öngören Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını istedi

Irak'taki Ezidiler PKK'nın bölgeden çıkarılmasını da öngören Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını istedi
Karadağ'daki iki camiye ırkçı saldırı düzenlendi

Karadağ'daki iki camiye ırkçı saldırı düzenlendi