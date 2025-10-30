Dolar
Dünya

Erbil, "yeşil kuşak" projesiyle 7 milyon ağaçla çevrelenecek

Irak'ın Erbil kentinde havayı temizlemek ve kenti güzelleştirmek için hazırlanan "yeşil kuşak" projesi kapsamında 2 kilometre genişliğinde 92 kilometre uzunluğundaki alana ilk fidanlar dikildi.

Haydar Şahin, Emrah Akbulak  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
Erbil, "yeşil kuşak" projesiyle 7 milyon ağaçla çevrelenecek Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed/AA

Arbil

Binlerce yıllık geçmişi bulunan ve uzun süre Osmanlı Devleti'nin önemli kentleri arasında kalan Erbil, hava kirliliği ve kum fırtınaları nedeniyle sıkıntılar yaşıyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kaçak rafinerileri ve gürültü ve hava kirliliği yaratan jeneratör merkezlerini kapatmasıyla havası bir nebze temizlenen Erbil'de çevre projeleri de birer birer hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda hem havayı temizlemek hem de kente farklı bir görünüm kazandırmak amacıyla hazırlanan "yeşil kuşak" projesi, ilk fidanın dikilmesiyle resmen başlatıldı.

Geniş bir ovada bulunan ve tarihi kale, cami ve pazar etrafında gelişen Erbil kent merkezi dairesel bir özellik taşıyor. Birbirini çevreleyen çemberler şeklinde sıralanan caddelerin başlangıç noktaları ile varış yerleri de bu sebeple aynı oluyor.

Bu özelliği ile nadir kentlerden biri sayılabilecek ve hala gelişmekte olan Erbil'in, "yeşil kuşak" projesiyle yeni bir görünüme, yeni istihdam alanlarına ve daha temiz bir havaya kavuşması hedefleniyor.

İlk fidanı IKBY Başbakanı Barzani dikti

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin bugün düzenlenen törende ilk fidanı dikmesiyle eş zamanlı olarak binlerce görevli ve gönüllü yaklaşık bir aydır hazırlanan alanda fidan dikmeye başladı.

Barzani, törende yaptığı konuşmada, projenin Erbil açısından önemine dikkati çekerek, iklim değişikliği ve çölleşme nedeniyle halkın göç etmek zorunda kalabileceği uyarıda bulundu.

Böyle bir göçün yalnızca bölgesel olmayacağını, insanların Avrupa ülkelerine kadar göç edebileceğini söyleyen Barzani, çölleşmenin önlenmesi ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için Avrupa ülkelerine "yaptıkları projeleri desteklemeleri" çağrısında bulundu.

Barzani, bu projenin gelir kaynaklarını çeşitlendirme programlarının bir parçası olduğunu vurgulayarak, proje kapsamında elde edilecek ürünlerden özel sektörün fayda sağlayacağını ifade etti.

"Yaklaşık 7 milyon fıstık ve zeytin ağacı dikilecek"

Erbil'de yapılan çevre çalışmalarını ilişkin AA muhabirine bilgi veren Erbil Valisi Umid Hoşnav da kentin havasının geçmiş yıllara göre daha iyi bir seviyede olduğunu söyledi.

Hoşnav, yasal olmayan petrol rafinerilerinin kapatılması, yeşil alanların arttırılması ve kesintisiz elektrik projesinin hayata geçirilmesiyle binlerce jeneratörün durdurulması sonucunda Erbil’in havasının daha da iyiye gittiğini ifade etti.

Hükümetin iklim değişikliğine neden olan sorunları ortadan kaldırmaya yönelik adımlar attığını belirten Hoşnav, hazırlanan çevre projeleri ile Erbil’in hem güzel bir görünüme hem de temiz havaya kavuşacağını dile getirdi.

Hoşnav, projenin sekiz aşamada hayata geçirileceğini kaydederek, "Birinci aşaması başlamıştır. Tüm hattın uzunluğu 92 kilometre olacak ve Erbil'in çevresini 2 kilometrelik genişliğinde çevreleyecektir. Yaklaşık 7 milyon fıstık ve zeytin ağacı dikilecektir." dedi.

Projenin bir diğer kısmının ise vatandaşlar ve turistlerin vakit geçirebilecekleri turistik alanlardan oluşacağını aktaran Hoşnav, esas meselenin yeşillendirme olduğunu ifade etti.

İlk etapta dikim, sulama ve bakım alanlarında bir istihdam sağlayacak olan projenin ilerleyen zamanlarda ürün alınmasıyla hem daha fazla istihdam sağlanması hem de elde edilen ürünlerin daha uygun fiyatlarda pazara sunulması gibi ekonomik katkılar sağlaması bekleniyor.

