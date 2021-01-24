Euro
9.03
Dolar
7.42
BIST 100
1,542.45
Altın
1,854.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Uluslararası Demokratlar Birliğinin genel başkanı Köksal Kuş oldu

Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) 7. Olağan Genel Kurulunda Köksal Kuş genel başkan seçildi.

Mesut Zeyrek   | 24.01.2021
Uluslararası Demokratlar Birliğinin genel başkanı Köksal Kuş oldu Fotoğraf: Mesut Zeyrek / AA

Köln

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ile Köln Başkonsolosu Turhan Kaya'nın internet üzerinden video konferans yöntemiyle bağlandığı genel kurulda, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya başkanlığındaki seçim kurulu Almanya'nın Köln kentinde bulunan UID Genel Merkezi'nde hazır bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde delegeler oylarını internet üzerinden kullandı.

Seçim sonucu Köksal Kuş, UID'ın yeni genel başkanı oldu.

Genel kurulda, Kuş, görevi Bülent Bilgi'den devraldı.

Köksal Kuş, seçim sonrası yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını devam ederken hizmetlerin kesintiye uğramaması için kongreyi çevrim içi düzenlediklerini söyledi.

2004 yılında kurulan Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle, tüm dünyadan gelen taleplere cevap verebilmek için 2018'de Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ismini aldığını hatırlatan Kuş, "Bu 17 yıl içinde, genel merkezde, bölgelerde ve şubelerde görev almış başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. UID'in tüm varlığı ile yurt dışında yaşayan insanımıza, gönüldaşlarımıza ve tüm insanlığa bundan sonra da en üst düzeyde katkı sağlayacağını belirtmek istiyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığı Portekiz'de Kovid-19'dan can kaybı en yüksek seviyeye çıktı
İsrail'de yurt dışından gelen uçuşlar Kovid-19 nedeniyle durduruldu
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 299 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 277 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Uluslararası Demokratlar Birliğinin genel başkanı Köksal Kuş oldu

Uluslararası Demokratlar Birliğinin genel başkanı Köksal Kuş oldu