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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'ya karşı "suçları" yargılayacak özel mahkeme kurulması için anlaşma imzalandı

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Konsey'in çatısı altında "Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırı suçlarını" yargılayacak özel bir mahkemenin kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı.

Esra Taşkın  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Ukrayna'ya karşı "suçları" yargılayacak özel mahkeme kurulması için anlaşma imzalandı Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Paris

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Konsey'in çatısı altında "Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırı suçlarını" yargılayacak özel bir mahkemenin kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı.

Zelenskiy ve Berset, merkezi Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi'nde bir araya geldi.

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İkili, "Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırı suçlarını" yargılamak üzere Konsey çatısı altında özel bir mahkeme kurulmasına yönelik anlaşmaya imza attı.

İmzaların ardından Zelenskiy ve Berset ortak basın toplantısı düzenledi.

"11 yıldır Ukrayna, Rus saldırısına maruz kalıyor"

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset, Konseyin 30 yıldır Ukrayna'nın yuvası olduğunu belirterek, "Ukrayna'ya, adalete, cezasızlıkla mücadeleye, düzen ve hukukun üstünlüğü sağlanmasına yönelik desteğimiz konusunda belirleyici bir zamandan geçiyoruz." dedi.

Zelenskiy ile birlikte Ukrayna ve Avrupa Konseyi arasında bir anlaşma imzaladıklarını aktaran Berset, "Bu imza, Ukrayna'ya karşı saldırı suçuyla ilgili özel mahkemenin kurulması için belirleyici bir adım." ifadesini kullandı.

Berset, daha fazla ülkenin bu mahkemeye dahil olması ve desteklemesini sağlayacak bir başka anlaşmaya varılması için müzakerelere başlatacaklarını duyurarak, "11 yıldır Ukrayna, Rus saldırısına maruz kalıyor." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili tüm kurumlarının üstlenmesi gereken roller olduğuna işaret eden Berset, Avrupa Konseyi'nin rolünün adaletin sağlanmasından geçtiğini ifade etti.

Berset, Avrupa Konseyi olarak ilk günden bu yana Ukrayna'nın yanında olduklarını ve bu ülkenin konseye güvenebileceğini belirtti.

"Bu açıkçası önemli bir adım"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise imzalanan anlaşmayla ilgili, "Bu açıkçası önemli bir adım. Bugün, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işlediği saldırganlık suçu için bir mahkeme kurma sürecini başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Tüm suçluların adaletin sağlanacağını bilmesi gerektiğini söyleyen Zelenskiy, "Bugün ciddi bir hukuki çalışma başlatmak üzereyiz. Hala çok fazla çalışmanın tamamlanması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Zelenskiy, adaletin sağlanmasının zaman aldığını kaydederek, "Bu mahkeme, saldırı suçuyla ilgili adaletin sağlanması için gerçekten bir fırsat tanıyor. Kurumlarımızın hatta uluslararası kurumlarımızın bunu sağlamak için imkanları yok." yorumunu yaptı.

Söz konusu mahkemenin, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında, "Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırı suçları" işlediği iddia edilen kişileri yargılaması hedefleniyor.

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