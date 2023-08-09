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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'nın Pokrovsk şehrinde Rus saldırısı sonrası enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Ukrayna'nın Pokrovsk kentinde Rus saldırısı sonucu oluşan enkazı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Ekip  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
Ukrayna'nın Pokrovsk şehrinde Rus saldırısı sonrası enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Erçin Ertürk / AA

Pokrovsk

Rusya'nın hafta başında Donetsk bölgesindeki Pokrovsk şehrine düzenlediği füze saldırısında birçok sivil bina ve işletme zarar gördü.

Onlarca kişinin yaralandığı, 7 kişinin de yaşamını yitirdiği saldırıda, bazı binalar kullanılamaz hale geldi.

Ukrayna Başsavcılığı ekiplerinin incelemelerde bulunduğu olay yerinde, enkaz kaldırma çalışmaları bugün de devam etti.

Hasar oluşan apartmanlarına dönen Ukraynalı vatandaşlar ise tamirat işlerine başladı.

Bölgede bulunan AA ekibi, olay sonrası gelişmeleri takip ederek görüntüledi.

Olay

Rusya'nın, 7 Ağustos'ta Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentine füze saldırısı düzenlediği bildirilmişti.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, polis ve Acil Durumlar servisi personeli dahil birçok kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de yaptığı açıklamada, "Rusya, Donbas'ta taş üzerinde taş bırakmamaya çalışıyor. Rus terörünü durdurmalıyız. Rusya bu korkunç savaşta işlediği suçlar için cevap verecek." ifadesini kullanmıştı.

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