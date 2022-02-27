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Ukrayna'nın başkenti Kiev'den yayındayız
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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Ukrayna'nın en genç milletvekili Kiev'i savunmak için silahlandı

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın en genç milletvekili 26 yaşındaki Sviatoslav Yuraş, başkent Kiev'i savunmak için silahlanıp sokağa çıktı.

Hasan Esen   | 27.02.2022
Ukrayna'nın en genç milletvekili Kiev'i savunmak için silahlandı

Ukraine

Elinde silahla Kiev'in Özgürlük Meydanı yakınlarında AA muhabirine konuşan Yuraş, Kiev'in abluka altında olduğunu söyledi.

St. Michael Altın Kubbeli Katedrali'ndeki asker ve sivil direnişçileri gördükten sonra çatışmaların yaşandığı Kiev'in batı bölgelerine gideceğini kaydeden Yuraş, "Parlamentodaki yardımcılarımdan biri, oradaki savaşa liderlik ediyor. Onun işine yaramaya çalışıyorum. Ben bir asker değilim ama bu herkesin savaşı." dedi.

Kiev'de şu anda sokağa çıkma yasağı olduğuna işaret eden, "Halkın bir kısmı kaçtı, ancak çoğu şuradaki polis istasyonu önünde sıraya girerek ülkelerini korumak için silah alıyor." ifadesini kullandı.

Direnişe her yaştan insanın katıldığını söyleyen genç milletvekili, "Babuşkalar (büyükanne) yollardaki Rus askerlerine beddua mesajları gönderiyor. İnsanların elleriyle tankları durdurduğunu gördüm." diye konuştu.

Yuraş, ellerinde Bayraktar TB 2 olduğuna işaret ederek, "Dünyanın en büyük ordusuna karşı bir şansımız olması için tam olarak ihtiyacımız olan şey bu." dedi.

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