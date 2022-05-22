Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki opera tiyatrosu savaşın gölgesinde faaliyete geçti
Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken, başkent Kiev'deki Ukrayna Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu çalışmaya başladı.
Kiev
Ülkedeki savaş nedeniyle yaklaşık 3 ay kapalı olan tiyatroda ilk gösterim, sirenlerin eşliğinde halkın beğenisine sunuldu.
Savaş nedeniyle 1300 kapasitelik tiyatrodaki gösterime, sadece 300 kişi katılabildi. Halkın ilgi odağı gösterimler, hafta sonları devam edecek.
"Biletlerin tamamı satın alındı"
Tiyatro yönetmeni Anatoliy Solovyanenko, AA muhabirine, "büyük bir zevkle" yeniden çalışmaya başladıklarını belirterek, "Gösteriler için biletlerin tamamı satın alındı. Bu, vatandaşların tiyatro, müziği ve sanatı özlediğini gösteriyor. İnsanlar, birkaç saat olsa ülkedeki gerçeklerden uzaklaşmak istiyor." dedi.
Her gösteri için sadece 300 bilet satabildiklerini aktaran Solovyanenko, "Tiyatrodaki sığınağın kapasitesi 300 kişi ve buna göre de bilet satıyoruz. Bugün de Kiev'de sirenlerin çalması nedeniyle gösterimiz 30 dakika geç başladı. Ancak buna rağmen hem sanatçılar hem izleyiciler gösterilerin başlamasını heyecanla bekledi. İnsanların tiyatroya gelmesi, barışçıl hayata yavaş yavaş dönüldüğü anlamına geliyor." diye konuştu.
Ukrayna'nın Avrupa'ya yönelik siyaset izlediğine dikkati çeken Solovyanenko, bu nedenle tiyatroda Avrupa klasiğinden eserlerin gösterildiğini belirterek, "Bugünkü gösteri de 23 Şubat'ta yapılan son gösterimiz." ifadesini kullandı.
"Sivillere umut vermeye çalışıyoruz"
Ukrayna devlet sanatçısı ve opera solisti Natalya Nikolaişin de sahneye savaş döneminde çıktıklarına dikkati çekerek, "Sahnede eskisine göre daha farklı bir performans gösteriyorum. Roldeki sözler daha derinden çıkıyor. Sahneye çıkmamız, devletimize ve zafere bir katkıdır. Sivillere umut vermeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
Nikolaişin, savaşın bir an önce sona ereceği ve ülkede barışın sağlanacağı umudunu paylaştı.
"Acı gerçeklerden az da olsa uzaklaşabildik"
Çocuklarıyla gösteriye gelen başkent sakinlerinden Elena Gangalyuk da burada bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Acı gerçeklerden az da olsa uzaklaşabildik. Yaşadığımız stresten sonra buraya gelmek bizim için çok önemlidir. Burada yaşadığımız huzurlu günlerimizi hatırladık." dedi.
Rus saldırıları esnasında Kiev'de bulunduklarını anlatan Gangalyuk, "Ülkemizde savaşın yaşandığına inanamıyoruz. Buna anlam veremiyoruz. Savaş kötü bir şey." ifadelerini kullandı.
Gangalyuk, Ukrayna halkının zaferi kazanacaklarına inançlarını yitirmemesi gerektiğini vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.