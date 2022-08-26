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Dünya

Ukrayna tahılının limanlardan çıkışı için yeni rota belirlendi

Müşterek Koordinasyon Merkezi, Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında Ukrayna’nın limanlarından yola çıkacak ve tahıl taşıyacak ticari gemiler için yeni bir rota açıkladı.

Ali Cura   | 26.08.2022
Ukrayna tahılının limanlardan çıkışı için yeni rota belirlendi

Moskova

Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yeni rota 320 deniz mili uzunluğunda ve Ukrayna’nın Odessa, Çornomorsk, Pivdennyi/Yujnıy limanlarını Türk karasularındaki denetim alanlarına bağlıyor.

Bu rotanın bir parçasını oluşturan insani deniz yolu koridoru, Ukrayna karasuları sınırından en güneydeki noktaya kadar uzanıyor. Güzergah bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

İlk üç haftalık operasyonların ardından belirlenen yeni rota, insani deniz yolu koridorundan daha kısa geçişe ve denizcilik endüstrisi için daha kolay planlamaya olanak tanıyor.

Rota üzerinde, insani deniz yolu koridorundan geçerken, girişime katılan ve koridordan geçen herhangi bir gemiye 10 deniz mili yarıçapında hiçbir askeri gemi, uçak veya insansız hava aracı yaklaşamayacak. Yeni koordinatlar, uluslararası navigasyon sistemi NAVTEX aracılığıyla dağıtılmış bulunuyor.

Müşterek Koordinasyon Merkezi prosedürleri gereği, koridordan geçerken provokasyon veya tehditlerle karşılaşan herhangi bir ticari geminin durumu derhal merkeze rapor etmesi gerekiyor.

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