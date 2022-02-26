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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Ukrayna, Rusya'yla müzakerelerden vazgeçtiği iddiasını yalanladı

Ukrayna, Rusya'yla müzakerelerden vazgeçtiği iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Talha Yavuz   | 26.02.2022
Ukrayna, Rusya'yla müzakerelerden vazgeçtiği iddiasını yalanladı

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığından bir yetkili, Rusya ile müzakerelerden vazgeçtikleri iddiasına ilişkin Unian Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bu doğru değil, biz çatışmaların azalması için gerçekçi önerilere açığız." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile müzakereler için Rus ordusuna operasyonu durdurma talimatı verdiğine dikkati çekmiş, ancak Kiev yönetiminin müzakerelerden vazgeçtiğini ileri sürmüştü.

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