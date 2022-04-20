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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya'ya ait 1 uçak, 1 helikopter, 1 SİHA, 5 İHA ve 1 seyir füzesi düşürüldü

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın 1 uçağını, 1 helikopterini, 1 silahlı insansız hava aracını (SİHA), 5 insansız hava aracını (İHA) ve 1 seyir füzesini düşürdüklerini bildirdi.

Nazir Aliyev Tayfur   | 20.04.2022
Ukrayna: Rusya'ya ait 1 uçak, 1 helikopter, 1 SİHA, 5 İHA ve 1 seyir füzesi düşürüldü

Kiev

Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetlerinin mevcut yerli ve yabancı yapımı uçaksavar füzeleri ile uçaksavar silahları kullanarak giderek daha fazla düşman hava hedeflerini yok etmeye devam ettiği belirtildi.

Son 24 saatte Rus işgalcilerin 9 hedefinin vurulduğu belirtilen açıklamada, "Rusya'ya ait 1 uçak (büyük ihtimalle Su-34 tipi uçağı), 1 A-52 Alligator tipi helikopteri, 1 SİHA, 5 İHA ve 1 seyir füzesi düşürüldü." denildi.

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