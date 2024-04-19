Ukrayna: Rusya'nın Dnipropetrovsk'a yoğun füze saldırısı sonucu 8 kişi öldü, 29 kişi yaralandı
Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın, Dnipropetrovsk bölgesine düzenlediği füze saldırısında 8 kişinin öldüğünü, 29 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Kiev/Moskova
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Dnipropetrovsk bölgesine yoğun füze saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.
Dnipro kentinde 5 katlı bir apartmanın vurulduğu aktarılan açıklamada, bu saldırıda 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Açıklamada, Sinelnikove ilçesinde ise Rusya'nın saldırısı sonucunda 4 evin kısmen yıkıldığı, 10 evin de hasar gördüğü kaydedilerek, söz konusu saldırıda 2'si çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada ayrıca Rusya'nın bölgedeki Kriviy Rig kentini vurması sonucu 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rus ordusunun saldırılarında Dnipro'da bir apartmanın kısmen yıkıldığını, tren istasyonunun hasar gördüğünü aktardı.
Kriviy Rig ve Sinelnikove'deki saldırılara ilişkin Zelenskiy, "Tüm yaralılara gerekli yardım sağlanıyor. Ne yazık ki ölüler var. Aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, "Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlayan her devlet, ortaklarımızı hava savunma sistemlerinin artık depolarda değil, teröristlerin saldırısı altındaki gerçek şehirlerde ve topluluklarda konuşlandırılması gerektiğine ikna etmeye yardımcı olan her lider, savunmamızı destekleyen herkes hayat kurtarıcıdır. Rus terörünü yenmek zorundayız. Bu sadece ülkemiz için değil, sadece Ukraynalılar için değil, küresel bir ihtiyaçtır." değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna: Rusya'ya ait "Tu-22M3" tipi bombardıman uçağını düşürdük
Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gece Ukrayna topraklarına 22 çeşit füze ve 14 "Şahed" tipi insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığı bildirildi.
Açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 2 adet Х-101/Х-555 seyir füzesi, 14 İHA, 11 adet Х-59/Х-69 tipi güdümlü füze ve 2 adet X-22 tipi seyir füzesinin imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Hava Kuvvetlerine ait hava savunma füze birimleri, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü ile işbirliğinde Rus teröristlerin barışçıl Ukrayna şehirlerine saldırmak için kullandığı Kh-22 seyir füzelerinin taşıyıcısı olan bir Tu-22M3 tipi uzun menzilli stratejik bombardıman uçağını ilk kez düşürdü." ifadesine yer verildi.
Rusya: Batı, Zelenskiy'i ortadan kaldırmaya karar verdi
Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Polonya’da Zelenskiy’e suikast girişiminde kullanılabilecek bilgi sızdırmaya çalışan bir kişinin tutuklanması ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu.
Zelenskiy’in ciddi şekilde paniğe kapılması için nedenleri olduğunu öne süren Medvedev, Polonya'da Zelenskiy'e suikast girişimi olabileceğini savundu. Medvedev, "Bu, muhtemelen Batı’nın onu ortadan kaldırmaya karar verdiğinin ilk kanıtı olabilir." ifadelerini kullandı.
Dün, Polonya Ulusal Savcılık Ofisi, Ukrayna sınırından yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Rzeszow-Jasionka Havaalanı'na ilişkin detaylı bilgi sızdırmaya çalıştığı iddia edilen bir kişinin yakalandığını, söz konusu kişinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda görev alan Ruslarla temas kurmaya çalıştığını açıklamıştı.
Açıklamada, bu bilgilerin Zelenskiy’e karşı suikast girişiminde kullanılabileceği kaydedilmişti.
Ukrayna'ya askeri ve insani yardımlar, ABD birliklerinin kontrolü altındaki Rzeszow-Jasionka Havaalanı'ndan sağlanıyor.
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