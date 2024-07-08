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Dünya

Ukrayna, Rusya'nın, çocuk hastanesini vurması üzerine BMGK'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, Kiev'de bir çocuk hastanesinin de dahil olduğu sivil altyapıyı vurması üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) olağanüstü toplantıya çağırdıklarını bildirdi.

Aliia Raimbekova  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
Ukrayna, Rusya'nın, çocuk hastanesini vurması üzerine BMGK'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

Kiev

Devlet Başkanı Zelenskiy temaslarda bulunmak üzere gittiği Polonya'nın başkenti Varşova'da Başbakan Donald Tusk ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya'nın bugün Kiev, Kriviy Rig, Dnipro kentlerine ve Donetsk bölgesinin bazı şehirlerine saldırdığını hatırlatan Zelenskiy, Kiev'deki saldırılarda Ohmatdit Çocuk Hastanesi'nin de zarar gördüğünü anımsattı.

Zelenskiy, "Ukrayna, Rusya'nın, aralarında bir çocuk hastanesinin de bulunduğu sivil altyapıyı vurması nedeniyle BM Güvenlik Konseyini olağanüstü toplantıya çağırıyor." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ohmatdit" hastanesi çalışanlarının çocuklara yardım etmeyi sürdürmeleri için yetkililere teknik olarak donatılmış bir hastane bulma talimatını verdiğini belirtti.

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