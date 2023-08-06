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Dünya

Ukrayna: Rusya’nın silahlı saldırganlığı sonucu ülkede 499 çocuk öldü

Ukrayna Başsavcılık Ofisi, Rusya’nın silahlı saldırganlığı sonucu ülkede 499 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Aliia Raimbekova  | 06.08.2023 - Güncelleme : 06.08.2023
Ukrayna: Rusya’nın silahlı saldırganlığı sonucu ülkede 499 çocuk öldü

Kiev

Başsavcılık Ofisinden yapılan açıklamada, Rusya’nın başlattığı geniş çaplı savaştan Ukrayna’da çok sayıda çocuğun etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, “Çocuk savcılarından alınan resmi bilgilere göre 499 çocuk öldü ve 1090’dan fazla çocuk çeşitli derecelerde yaralandı.” ifadesi kullanıldı.

Bu rakamların nihai olmadığına işaret edilen açıklamada, “Muharebe operasyonlarının yürütüldüğü yerlerde, geçici olarak işgal edilen ve kurtarılan bölgelerde bunların tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.” bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Donetsk bölgesinde 483, Harkov bölgesinde 129, Herson bölgesinde 117, Zaporijya’da 97, Mıkolayiv bölgesinde 95, Dnipropetrovsk’ta 94, Çernigiv bölgesinde 71 ve Luhansk bölgesinde 67 çocuğun savaştan etkilendiği kaydedildi.

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