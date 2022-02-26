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Kiev'de sirenler çalıyor
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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Ukrayna, öldürülen veya esir alınan Rus askerlerin aileleri için özel hat kuruyor

Ukrayna'nın öldürülen veya esir alınan Rus askerlerinin aileleri için "Ukrayna'dan canlı dön" adıyla özel bir iletişim hattı kuracağı bildirildi.

Hasan Esen   | 26.02.2022
Ukrayna, öldürülen veya esir alınan Rus askerlerin aileleri için özel hat kuruyor Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Kiev

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko yaptığı açıklamada, "Bu telefon hattında akrabalarınızın hayatta olup olmadığını, esir alınıp alınmadığını, yaralı olup olmadığını öğrenebilir veya ölen yakınınızın cenazesini ne zaman ve nasıl alacağınıza karar verebilirsiniz. Ayrıca kocanız ve oğlunuz için kısa mesaj bırakabileceksiniz." dedi.

Ukrayna'nın bu adımla, Rusya yönetimi üzerindeki baskıyı artırmayı amaçladığı değerlendiriliyor.

Kiev yönetimi, 3 bin 500'den fazla Rus askerinin öldürüldüğünü iddia ederken, yetkililer esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini ve konuşmalarını gazetecilerle paylaşıyor.

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