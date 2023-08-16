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Dünya

Ukrayna: NATO üyeliği konusunda verilecek her türlü taviz, Rusya için ödül olacaktır

Ukrayna Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonunda Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olga Stefanişına, ülkesinin NATO üyeliğine ilişkin verilecek her türlü tavizin Rusya için bir ödül olacağı değerlendirmesini yaptı.

Aliia Raimbekova  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
Ukrayna: NATO üyeliği konusunda verilecek her türlü taviz, Rusya için ödül olacaktır

Kiev

Stefanişına, yerel basına yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreterliği Ofis Direktörü Stian Jenssen’in “Ukrayna için olası bir çözümün topraklarından vazgeçmek ve karşılığında NATO üyeliği almak olabileceği” yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Stefanişına, “Ukrayna’nın NATO üyeliği konusunda verilecek her türlü taviz, Avrupa'da bir savaş başlatmış olan Rusya için bir ödül olacaktır. Bu, sadece terör ve şantajın devamını motive edecektir.” ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın ortaklarının, Ukraynalıların Avrupa-Atlantik özlemiyle pazarlık yapmanın kabul edilemez olduğunun farkında olduğuna işaret eden Stefanişına, şunları kaydetti:

"Özellikle Vilnius’taki NATO Zirvesi için kararların hazırlanması sürecinde, Rusya ile müzakerelerde Ukraynalıların Avrupa-Atlantik hedefleriyle pazarlık yapmanın kabul edilemezliği ve tehlikesi konusunda müttefiklerimizle her zaman açık ve net bir şekilde konuştuk. Ortaklarımızın büyük çoğunluğu Rusya'nın emperyal hırslarını daha da körükleme tehlikesinin farkında. NATO Genel Sekreterliği Ofisi Direktörü tarafından basında dile getirilen düşünceler, hiçbir şekilde ittifakın resmi tutumunu yansıtmıyor."

Stefanişına, NATO üyeliği meselesini Ukrayna'ya baskı yapmak için kullanmanın Kremlin'in çıkarlarına uygun bir söylem ancak bu senaryonun sadece bir teoriden ibaret olduğunu belirtti.

Basında çıkan haberlere göre, NATO Genel Sekreterliği Ofis Direktörü Jenssen, “Ukrayna için olası bir çözümün topraklarından vazgeçmek ve karşılığında NATO üyeliği almak olabileceğini ancak Ukrayna’nın görüşmeleri ne zaman ve hangi şartlarda başlamasına karar vermesi gerektiğini" söylemişti.

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