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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Luhansk bölgesinde Rus birliklerinin 5 büyük saldırısı püskürtüldü

Ukrayna, dün gece Luhansk bölgesinde Rus birliklerinin 5 büyük saldırısının püskürtüldüğünü bildirdi.

Meiramgul Kussainova   | 22.08.2022
Ukrayna: Luhansk bölgesinde Rus birliklerinin 5 büyük saldırısı püskürtüldü

Kiev

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Rus birliklerinin Sumi bölgesindeki iki yerleşim yerini topçu saldırılarına tuttuğu ve Harkiv yönünde ise tank ve füzelerle vurmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Bahmut ve Kramotrsk yönlerinde karşılıklı saldırıların sürdüğü ancak Slavyansk, Avdeevka, Zaporijya yönlerinde bazı yerleşim bölgelerini ele geçirmeye çalışan Rus birliklerinin başarılı olamayınca geri çekildikleri aktarıldı.

Ukraynskaya Pravda sitesinin ülkenin askeri bölge idarelerinden derlediği haberinde, dün gece Rus birliklerinin Lunahsk bölgesindeki 5 büyük saldırısının püskürtüldüğü ve 6 yönde savaşın devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Donetsk bölgesinde ise saldırılar sonucunda 2 sivilin hayatını kaybettiği ve 19 müstakil ev, bir okul binası ile bir değirmenin hasar gördüğü kaydedildi.

Ayrıca Mıkolayiv yönünde ilerleyen Rus birliklerinin, Blahodat bölgesinde kısmi başarı elde ettikleri de bildirildi.

Ukrayna: Savaşta ölen Rus asker sayısı 45 bin 400 oldu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan diğer açıklamaya göre, son 24 saatte savaşta 200'den fazla Rus askerinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Böylece savaşın başlangıcından bu yana toplamda hayatını kaybeden Rus asker sayısı 45 bin 400 oldu.

Bunun yanı sıra Rusya'ya ait 234 uçak, 198 helikopter, 1917 tank, 4 bin 230 zırhlı araç, 266 roketatar sistemi, 145 hava savunma sistemi ve 815 insansız hava aracı da imha edildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

"Rusya ile müzakerelerin imkansız olduğu bir çizgi olacak"

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece video mesaj yoluyla yaptığı açıklamada, Mariupol'da Rus esaretinde tutulan Ukraynalı askerler için bir "gösteri duruşması" düzenlenmesi halinde Rusya ile herhangi bir görüşmenin imkansız olacağını dile getirdi.

Zelenskiy, "Eğer bu adi yargılama gerçekleşirse, insanlarımız tüm uluslararası anlaşmalar çiğnenerek bu sahnelere sürüklenirse bu, (Rusya ile) müzakerelerin imkansız olduğu bir çizgi olacaktır." dedi.

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