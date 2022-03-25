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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Kiev, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinden 3 bin 343 kişi tahliye edildi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 7 tahliye koridorundan 3 bin 343 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Nazir Aliyev Tayfur   | 25.03.2022
Ukrayna: Kiev, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinden 3 bin 343 kişi tahliye edildi

Kiev

Vereşçuk, günlük brifinginde yaptığı açıklamada, Kiev bölgesindeki Bolşoya Dımenka, Bogdanovka ve Bervitsa köylerinden 509 kişinin Brovarı şehrine tahliye edildiğini belirtti.

Donetsk bölgesindeki Mariupol şehrinden şahsi araçlarla 2 bin 717 kişinin Zaporijya şehrine ulaştığını ifade eden Vereşçuk, "Ne yazık ki üç gündür Mariupol şehrinden tahliye çalışmasını yapamıyoruz. Berdyansk şehrinden gönderilen 50 otobüsün tamamı, insani yardım taşıyan kamyonlar ve bir akaryakıt tankeri Mariupol şehrinin girişinde beklemeye devam ediyor." dedi.

Vereşçuk, insani yardımın ulaştırıldığı Zaporijya bölgesindeki Pologi şehrinden 117 kişinin tahliye edildiğini ve aralarında bulunan 35 yetim çocuğun tedavilerinin devamı için yarın İtalya'ya gönderileceğini kaydetti.

Esir takası konusuna da değinen Vereşçuk, "Bugün savaş esirlerimiz ile sivil denizcilerin değişimini yaptık. Hepsi güvende ve gerekli tüm yardımı alıyorlar." diye konuştu.

Vereşçuk, Rusya tarafından bir ay önce esir alınan Yılan Adası'ndaki sınır muhafız askerlerinin ve siviller de dahil tüm vatandaşların serbest bırakılması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Esaretten kaçmayı başaranların yoğun işkence gördüklerinden bahsettiklerini dile getiren Vereşçuk, Rusya'ya gönderdikleri çağrıda sivil vatandaşların esir alınmasının uluslararası hukukun ihlali olduğu uyarısında bulunduklarını sözlerine ekledi.

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