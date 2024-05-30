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Dünya

Ukrayna: Kerç Boğazı'nda Rusya'ya ait feribotları ATACMS füzeleriyle vurduk

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki birliklerine malzeme sağlamak için kullandığı Kerç Boğazı'ndaki feribotları ATACMS füzeleriyle vurduğu bildirildi.

Aliia Raimbekova  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
Ukrayna: Kerç Boğazı'nda Rusya'ya ait feribotları ATACMS füzeleriyle vurduk

Kiev

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kerç Boğazı'ndaki Rus feribotlarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna kuvvetlerinin, Rusya'nın Kırım'daki birliklerine malzeme sağlamak için aktif olarak kullandığı Kerç Boğazı'ndaki feribotlarının ATACMS füzeleriyle vurulduğu ileri sürüldü.

"Saldırı sonucunda demir yolu ve kara yolu otomobil taşımacılığı yapan 2 feribot ağır hasar gördü. Bunlardan biri, karaya oturarak tüm Kerç feribot hatının çalışmasını engelledi." ifadesi kullanılan açıklamada, Ukrayna füze birliklerinin başarılı muharebe çalışmaları sayesinde Rusya'nın Kırım yarımadasındaki askeri lojistiğinin önemli ölçüde zayıflatıldığı kaydedildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da Ukrayna yapımı Magura V5 insansız deniz araçlarıyla Kırım'da Rus gemi ve tekne filosuna saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonun başarılı olduğu aktarılan açıklamada, saldırı sonucunda Rusya'ya ait "Tunets" isimli 2 yüksek hızlı nakliye çıkarma botunun imha edildiği ifade edildi.

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