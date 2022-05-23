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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'dan ayrılan şirketleri ülkesine davet etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'dan ayrılan küresel şirketleri Ukrayna'ya davet etti.

Bayram Altuğ, Gökhan Alkan   | 23.05.2022
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'dan ayrılan şirketleri ülkesine davet etti

Davos

Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF), özel oturumda video konferans yoluyla katılımcılara hitap eden Zelenskiy, "Rusya'dan ayrılan herhangi bir şirket, Ukrayna pazarına girebilir, şirketler özgürlüğü tam olarak destekleyerek bundan fayda sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, moderatörlüğünü WEF'in Kurucu Başkanı Klaus Schwab'ın yaptığı oturumda, Rusya'ya karşı yaptırımların yetersiz olduğunu vurguladı.

Rusya ile ticaret yapılmaması çağrısında bulunan Zelenskiy, Rus petrolü, bankaları ve bilişim sektörüne karşı "azami yaptırımlar" uygulanmasını istedi.

Zelenskiy, Davos'taki yatırımcıları ve küresel liderleri ülkesinin yeniden inşasına davet ederek, ülkesindeki tüm şehirlerin ve endüstrilerin yeniden inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Yarım trilyon dolarlık zararımız var"

Ülkesinin yeniden inşası için muazzam bir çabaya ihtiyaç olduğunu belirten Zelenskiy, "Yarım trilyon dolarlık zararımız var." bilgisini paylaştı.

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı beklenenden uzun savaştığına dikkati çeken Zelenskiy, geçen sonbaharda Rusya'ya sert yaptırımlar uygulansaydı bölgede durumun bugünkü gibi olmayacağını kaydetti.

Zelenkskiy, 24 Şubat'ta Rusya-Ukrayna savaşının başlamasına atıfta bulunarak, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakında uluslararası toplum birlik içinde hareket etseydi, Rusya'nın “Şubat işgalini” başlatamayacağını sözlerine ekledi.

En son Ocak 2020'de 50'ncisi yapılan ve Davos Zirvesi olarak da bilinen forum, Kovid-19 salgını nedeniyle üst üste iki yıl ertelenmişti ve yerine alternatif olarak çevrim içi toplantılar düzenlenmişti.

Tarihte ilk kez ocak dışında yapılan ve 26 Mayıs'ta sona erecek foruma, 50 devlet lideri, 300 hükümet temsilcisi ve yaklaşık 2 bin 500 küresel iş dünyası yetkilisinin katılıyor.

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