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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: (Elektrik kesintileri) Kiev'de durum kötü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarında enerji altyapılarının hasar görmesi nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintilerinin sürdüğünü, en fazla kesintinin ise Kiev'de yaşandığını bildirdi.

Davit Kachkachishvili   | 18.12.2022
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: (Elektrik kesintileri) Kiev'de durum kötü Fotoğraf: Mustafa Çiftçi - AA

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus ordusunun evvelki gün Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği füze saldırılarında, enerji nakil hatlarının hasar gördüğünü söyledi.

Ukrayna'nın birçok bölgesinde, su ve elektrik hizmetinin sağlanması konusunda sıkıntılar yaşandığını belirten Zelenskiy, "Kiev'de durum kötü. Vinnytsia Lviv ve bölgelerinde de." dedi. 

Zelenskiy, hava savunma sistemleri konusunda müttefiklerinden daha fazla yardım beklediklerini ifade ederek "Böylelikle Rus terörünün ana tarzı (füze terörü) imkansız hale gelecektir." diye konuştu.

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