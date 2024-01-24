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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Belgorod-Harkiv istikameti de dahil nakliye araçlarını imha etmek için önlemler almayı sürdüreceğiz

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Belgorod-Harkiv istikameti de dahil olmak üzere terörist tehdidi ortadan kaldırmak, nakliye araçlarını imha etmek için önlemler almayı sürdüreceklerini bildirdi.

Aliia Raimbekova  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Ukrayna: Belgorod-Harkiv istikameti de dahil nakliye araçlarını imha etmek için önlemler almayı sürdüreceğiz

Kiev

Ukrayna, Belgorod hava sahasının güvenliğinin belirli bir süre için sağlanması gerektiğini, araç sayısını, güzergahı ve esirlerin teslim şekilleri hakkında taraflarına bilgi verilmediğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'yı ve Ukraynalıları korumak için tüm tedbirleri aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Düşman savaş alanında herhangi bir sonuç elde edemediği için Harkiv yönünde de terör stratejisini sürdürüyor. Harkiv'i yok etmek ve sivilleri öldürmek için roket saldırılarının kullanıldığını Ukrayna'nın diğer şehirlerinde de görüyoruz." ifadeler kullanıldı.

Rusya'nın son 1 haftada Harkiv bölgesine 19 füze saldırısı düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, Rus ordusunun bu saldırılarda 26 S-300 hava savunma sistemi, 3 İskender-M füze sistemi kullandığı vurgulandı.

Bu saldırılarda 1'i çocuk olmak üzere 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 78 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, 1 hastane, 3 eğitim kurumu ve 6 apartman dahil olmak üzere 13 binanın hasar gördüğü aktarıldı.

Füze tehdidini azaltmak için Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sadece hava sahasını kontrol etmekle kalmadığı, aynı zamanda füze fırlatma noktalarını ve özellikle askeri nakliye uçaklarının kullanımıyla bunların tedarik lojistiğini de yakından izlediğine dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaydedilen bombardıman yoğunluğu son zamanlarda Belgorod Havaalanı'na gelen askeri nakliye uçaklarının sayısındaki artışla doğrudan ilişkilidir. Bunu dikkate alarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Belgorod-Harkiv istikameti de dahil olmak üzere terörist tehdidi ortadan kaldırmak, nakliye araçlarını imha etmek ve hava sahasını kontrol etmek için önlemler almaya devam edecektir."

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, değişime götürülen 65 Ukraynalı askeri esirin yanı sıra 3 refakatçi, mürettebattan 6 kişi olmak üzere 74 kişinin bulunduğu "İl-76" tipi uçağın Belgorod bölgesinde düştüğünü bildirmişti.

Bakanlığın başka bir açıklamasında da Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulduğu duyurulmuştu.

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