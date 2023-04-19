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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Aldığımız Patriot sistemleri balistik hedefi vurma kabiliyetini artırıyor

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Almanya, Hollanda ve ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı Patriot hava savunma sistemlerinin “daha önce olmayan balistik hedefi vurma kabiliyetini artırdığını" bildirdi.

Ekip  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
Ukrayna: Aldığımız Patriot sistemleri balistik hedefi vurma kabiliyetini artırıyor

Kiev

Reznikov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hava ve füze savunma sistemlerinin Ukrayna’nın savunması için önemli olduğunu belirtti.

Çok seviyeli hava ve füze savunma sistemlerinin en kısa sürede elde edilmesinin önceliklerinden olduğuna dikkati çeken Reznikov, "Bu, şehirlerimizin, kritik öneme sahip altyapıların ve insanlarımızın korunması demektir." ifadesini kullandı.

Reznikov; Almanya, Hollanda ve ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı Patriot hava savunma sistemlerinin "daha önce olmayan balistik hedefi vurma kabiliyetini artırdığını" aktardı.

Almanya’nın verdiği IRIS-T savunma sistemlerinin de seyir füzeleriyle savaşma kabiliyetini artırdığını işaret eden Reznikov, "IRIS-T, NASAMS gibi kendisi mükemmel bir şekilde kanıtlamıştır." ifadesine yer verdi.

Reznikov, Polonya ve Slovakya’nın sağladığı MiG-29 uçaklarının Ukrayna’nın hem Rus füzelerine hem de İran insansız hava araçlarına karşı savunmasını güçlendireceğini vurguladı.

Söz konusu savunma sistemlerinin hepsinin Ukrayna’ya yeni geldiğini ve savunma kuvvetlerinin saflarında yer aldığını aktaran Reznikov askeri desteklerin devamının geleceğinin altını çizdi.

Reznikov farklı seviyelerde platformlara ve mühimmatlara ihtiyaçları olduğuna dikkati çekerek "Daha fazla taşınabilir hava savunma sistemlerine ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Batı menşeli uçakların da gerekli olduğunu işaret eden Reznikov şunları kaydetti:

"Her platformda ilk önce 'Hayır, bu imkansız' cevabı duyduk. Şimdi onlar hava sahamızı koruyor. Hava savunması ne kadar güçlü olursa Ukrayna savaşı kazanmak için o kadar çok kaynak kullanabilir, insanlarımız o kadar çabuk evlerine döner."

Almanya hükûmeti, dün yaptığı açıklamada Patriot sistemlerinin Ukrayna’ya teslim edildiğini duyurmuştu.

Bakan Reznikov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Patriot’ları teslim aldıklarını teyit etmişti.

Ukrayna Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Aleksandr Pavlyuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Patriot sistemlerinin ABD, Hollanda ve Almanya’dan geldiğini bildirmişti.

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