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Dünya

Uganda'nın başkenti Kampala'da 2 ayrı patlama meydana geldi

Doğu Afrika ülkesi Uganda'nın başkenti Kampala'da 2 ayrı patlamanın meydana geldiği bildirildi.

Gökhan Kavak   | 16.11.2021
Uganda'nın başkenti Kampala'da 2 ayrı patlama meydana geldi Fotoğraf: Nicholas Kajoba / AA

İstanbul

Patlamalardan biri polis merkezi yakınında, diğeri ise meclis binası yakınındaki caddede yaşandı.

Uganda Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Ainebyoona, patlamalarda 4'ü ağır 24 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Sosyal medyadaki görüntülere göre, patlama nedeniyle çok sayıda araçta hasar meydana geldi.

Güvenlik güçleri, patlamaların bombalı saldırılardan kaynaklı olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Uganda'da son aylarda kamuya açık yerlerde bombalı saldırılar düzenleniyor.


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