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Dünya

Uganda'daki çöp toplama alanının çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 21'e yükseldi

Uganda'nın başkenti Kampala'da, şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında çöp toplama alanının çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Gülsüm İncekaya  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
Uganda'daki çöp toplama alanının çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 21'e yükseldi

İstanbul

Kampala Büyükşehir Polis Sözcüsü Patrick Onyango, 9 Ağustos'ta şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymasında çöken Kiteezi bölgesindeki çöp toplama sahasında, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Çöp toplama alanındaki enkazda hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiğini kaydeden Onyango, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Onyango, "Yerel yetkililerle temaslarımız devam ediyor. Ölü sayısı ile ilgili farklı rakamlar geliyor. En doğru sayıyı Uganda İstatistik Bürosundan elde etmemiz mümkün. Bunun için görevlendirme yaptık." dedi.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Akla gelen ilk soru; insanların böyle tehlikeli bir yığının yakınlarında yaşamasına kim izin verdi?" ifadesini kullanmıştı.

Museveni olayla ilgili bir soruşturma başlatılmasını emretmişti.



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